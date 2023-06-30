「台版柬埔寨」震驚全台！派出所長收賄當「內鬼」　詐4億害3人死

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據了解，「台版柬埔寨」因囚禁被害人，釀3人不幸身亡，手段殘酷震驚社會，且詐騙金額高達近4億元。經檢警不斷深入追查，第一波順利逮捕「S姐」傅姓女子、「茶董」陳姓男子共29人；今年4月間，檢警會同新北市刑大等單位，於雙北、台中等地，兵分多路逮捕「藍道」杜姓男子等7人到案。
而偵辦期間，發現寧夏派出所所長葉育忻，涉嫌收受百萬元賄賂，提供查詢個資等，今年5月間，被依貪污治罪條例、違背職務收賄等罪收押禁見。今（30日），士林地檢署依法起訴，收押中的杜男等人將移審士林地院，其中部分以國民法官審，也將裁定杜男等是否續押或交保。
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