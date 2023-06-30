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「台版柬埔寨」震驚全台！派出所長收賄當「內鬼」　詐4億害3人死

▲去年11月間，發生震驚全台的「台版柬埔寨」命案，警方逮捕綽號「茶董」的主嫌之一陳姓男子。（圖／翻攝畫面）
▲去年11月間，發生震驚全台的「台版柬埔寨」命案，警方逮捕綽號「茶董」的主嫌之一陳姓男子。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

去年11月間，發生震驚全台的「台版柬埔寨」命案，其中共有307人被害，61人慘遭拘禁，3人身亡，且詐騙金額高達近4億元。經檢警持續追查，首波逮捕「S姐」傅姓女子、「茶董」陳姓男子共29人，均遭偵結起訴，並建請法官求處重刑。

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今年4月間，檢警逮捕主嫌「藍道」杜姓男子共7人到案，整個詐團遭瓦解，令人詫異的是，主嫌杜姓男子與時任大同分局寧夏派出所所長葉育忻過從甚密，葉育忻涉嫌收受賄賂，提供杜男查詢個資，今（30日），杜男等人被依私行拘禁致死等罪起訴，葉育忻被依貪污治等罪起訴，後續將移送士林地檢偵訊。

▲去年「台版柬埔寨詐騙案」震驚全台，檢警救出58名被害人，後續詐團29人，並陸續逮捕幕後高級成員以及首腦。昨（11）日上午警方在新北、台中、台北等地，逮獲藏身幕後幹部的綽號為「藍道」28歲杜男，以及「泰勒」的29歲薛男等7人到案，目前仍在偵訊中。（圖／翻攝畫面）
▲「台版柬埔寨詐騙案」震驚全台，並陸續逮捕幕後高級成員以及首腦。警方在新北、台中、台北等地，逮獲藏身幕後幹部的綽號為「藍道」28歲杜男等7人到案。（圖／翻攝畫面）
據了解，「台版柬埔寨」因囚禁被害人，釀3人不幸身亡，手段殘酷震驚社會，且詐騙金額高達近4億元。經檢警不斷深入追查，第一波順利逮捕「S姐」傅姓女子、「茶董」陳姓男子共29人；今年4月間，檢警會同新北市刑大等單位，於雙北、台中等地，兵分多路逮捕「藍道」杜姓男子等7人到案。

而偵辦期間，發現寧夏派出所所長葉育忻，涉嫌收受百萬元賄賂，提供查詢個資等，今年5月間，被依貪污治罪條例、違背職務收賄等罪收押禁見。今（30日），士林地檢署依法起訴，收押中的杜男等人將移審士林地院，其中部分以國民法官審，也將裁定杜男等是否續押或交保。

▲「台版柬埔寨」詐騙集團總務三峽落網，年僅20歲，現場查獲改造槍枝1枝、電擊槍、安非他命、贓款新台幣10萬餘元等物（圖／翻攝畫面）
▲「台版柬埔寨」詐騙集團總務三峽落網，現場查獲改造槍枝1枝、電擊槍、安非他命、贓款新台幣10萬餘元等物（圖／翻攝畫面）
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