朱海君忍不住哭了！NONO被20女喊告 她登台獻唱「別過頭擦眼淚」
52歲NONO（陳宣裕）被網紅小紅老師等20多名女性控訴性騷擾，他第一時間以「沒有印象的事怎麼回應」否認，直到更多細節曝光，才改口「即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省」，老婆朱海君也跟著神隱、噤聲。昨（29）日朱海君於事件後首度登台獻唱，表演到一半忍不住轉頭拭淚，情緒明顯受影響。
記者楊穎軒／綜合報導
昨晚，朱海君依約出席台中建商主辦的商演，一連帶來4首歌曲，另一半身陷性騷擾、性侵害疑雲，她強打精神工作，不過唱到第三首歌，朱海君還是壓抑不住情緒，轉身抹去眼淚，台下觀眾齊聲喊加油，她才堅強地完成演出，相當敬業。
小紅老師發布11點聲明，指NONO至今仍不出面承認犯行，也不道歉，決定撕開犯罪者的假面具，她製作20位受害女性名單，包括被侵犯的過程和書面證據，30日下午1點將到台北地檢署正式對NONO提出告訴。
※【NOWnews 今日新聞
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