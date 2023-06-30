日本企業對泰國經濟前景充滿信心 空污、基礎建設有待解決
曼谷日本商會經濟研究委員會會長、曼谷日本貿易振興機構會長黑田，近日公佈日本在泰國合資企業對於2023年上半年經濟前景的調查報告。報告顯示，全球通貨膨貨膨脹和緊縮的貨幣政策對於出口影響甚鉅，2023年上半年的經濟前景指數為-3，相較於2022年下半年略減。但企業普遍對泰國旅遊業的強勁復甦和接下來的出口需求看好，預計2023年下半年的經濟前景指數將會逐漸上升。
國際中心楊雅婷／綜合報導
黑田表示，受訪的日本企業被問到在泰國投資最大的問題時，63%的企業認為競爭是其中之一，59%的企業表示原物料價格上漲是個問題，45%的企業透露人事成本上漲令他們感到困擾。這些日本企業普遍希望，泰國政府能夠更積極地推動基礎交通設施建設，並且妥善處理空氣污染和關稅問題。
至於泰國在2022年調升最低工資，51%的企業認為影響不大，32%的企業表示沒有影響。如何應對工資上漲所帶來的問題？49%的企業表示並未採取具體措施，38%的企業以控制其他支出作為因應方式，16%的企業則是更精確地控制勞動成本，幾乎沒有企業因此計劃離開泰國或減少在泰國的投資，對於泰國的經濟前景，普遍抱持樂觀態度。