呂秋遠分析陳建州「沒告刑事」原因 願提供大牙、郭源元法律協助
陳建州（黑人）被大牙（周宜霈）指控多年前性騷擾，他發出律師聲明否認並對大牙提告求償1000萬元，並要求對方發文道歉。律師呂秋遠分析黑人沒有向大牙提出刑事妨害名譽告訴的原因，認為就大牙所描述手上擁有的證據，如果黑人提告，檢察官很難起訴。
記者薛羽彤/綜合報導
對於陳建州提告大牙一事，呂秋遠分析陳建州沒有提刑事加重誹謗的告訴，因為大牙的指控有證人化妝師朋友與閨密，「基本上，被害人不隱瞞自己身分，敢公開指名道姓，能不能證明有誹謗的故意犯意，都還很難說。而且第一時間，被害人也有跟朋友說到這件事，兩人當天又確實有一起工作，這要檢察官如何起訴？」
陳建州聲明中還要求大牙刊登道歉啟事，呂秋遠指出該行為已違反言論自由，奉勸陳建州的律師，在提出訴求的時候，「能不能注意一下憲法法院的最新決定？」看見這樣的訴訟行為，他以「精準的失控」評論。
呂秋遠向大牙、郭源元，還有其他的受害人喊話，「請不用擔心害怕，許多律師，包括我，都願意支持你。如果你們需要我，義不容辭。別讓大牙一個人！」該篇文獲10萬人朝聖。
※【NOWnews 今日新聞
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