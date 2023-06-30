美升息預期！台幣早盤貶破31.1元 日圓貶更多換匯更甜見0.2182元
美國公布經濟數據表現仍舊強勁，強化美國聯準會（Fed）進一步升息的預期，美元指數站上103，亞洲主要貨幣兌美元續趴軟，日圓快貶至145兌1美元，新台幣兌美元今（30）日早盤也進一步貶破31.1元，來到31.14元，貶值6.2分，目前在30.135元震盪整理。不過，由於日圓貶更多，日圓兌新台幣換匯價再探底，台灣銀行日圓現鈔賣出價一度見0.2182元。
記者顏真真／台北報導
美國商務部公布今年第1季經濟成長率（GDP）較去年同期成長2%，增幅由先前公布的初值1.1%顯著上修，部分歸功於消費者支出比預期來得強勁。而美國最新一周首次申領失業救濟人數低於預期，這促使利率互換交易員押注聯準會今年還會升息兩次，加上美國聯準會也示警將進一步升息來抑制通膨。
在美國可能進一步升息之下，支撐美元指數站上103，亞洲主要貨幣兌美元仍續弱，其中韓元早盤在1318.55兌美元附近，日圓兌美元已快貶至145價位，來到144.87價位，人民幣中間價再下修至7.2258兌1美元，離岸人民幣小升來到7.2658兌1美元。
至於新台幣兌美元今日早盤一開盤就貶破31.1元，以31.12元、貶值4.2分開出，隨後進一步下探31.14元，貶值6.2分，目前在31.135元震盪整理。
不過，由於日圓續貶向145兌1美元，加上未見日本政府出手干預，也使得日圓兌新台幣換匯價續探底，今日早盤台灣銀行日圓現鈔賣出價比前一交易日更甜，一度來到0.2182元，跟今年換匯高點1月19日收盤價0.2405元相較，以新台幣5萬元，就可多換21247日圓現鈔、折合新台幣約4636元，等於省了2張日本東京迪士尼成人一日門票錢還有多。