警將傳喚賴清德說明私幼餵藥案　侯友宜：民進黨該道歉也該負責

暑假玩高雄！三麗鷗主題房打造夏日童樂園　暢玩樂園還有多樣好禮

▲「三麗鷗主題房-夏日童樂園」住房專案，暑假期間特別搭配貝兒絲樂園暢玩門票，此外還提供多樣好禮。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲「三麗鷗主題房-夏日童樂園」住房專案，暑假期間特別搭配貝兒絲樂園暢玩門票，此外還提供多樣好禮。（圖／高雄漢來大飯店提供）

記者陳美嘉／高雄報導

迎接暑假到來，飯店業者大打親子牌，規劃豐富多元的住房專案，讓大小朋友都好玩。高雄漢來大飯店「三麗鷗主題房-夏日童樂園」住房專案，入住聯名主題房還搭配樂園暢玩門票，讓小孩盡情放電；更首度推出「漢來小小英式管家生活營」培養小小五星飯店達人。高雄福華大飯店攜手衛武營打造「HOVII熊與花露露旅行趣」親子主題房。義大世界內的兩間飯店也有暑期住房優惠專案，搶攻親子市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲入住超人氣三麗鷗聯名主題房，暑假期間還搭配樂園暢玩門票，讓小孩盡情放電。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲入住超人氣三麗鷗聯名主題房，暑假期間還搭配樂園暢玩門票，讓小孩盡情放電。（圖／高雄漢來大飯店提供）
高雄漢來大飯店7月1日至8月31日推出「三麗鷗主題房-夏日童樂園」住房專案，每晚8,372元起，除入住超人氣的三麗鷗聯名主題房，享有早餐、迎賓下午茶、客製角色明星的備用品之外，暑假期間更特別搭配貝兒絲樂園暢玩門票，任由小孩盡情放電玩樂，此外還提供Häagen-Dazs冰淇淋、兌換三麗鷗商品1000元抵用券及漢來獨家聯名的三麗鷗證件套四大好禮。

漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，今年暑假首度跨足館外，與距離飯店僅5分鐘的貝兒絲樂園合作推出專屬行程，樂園室內空間約400坪，包括38個主遊樂區與4大拍照造景，若來不及於本次行程使用門票，也能改選擇全台其他分館使用。

▲今年首度舉辦兩場「漢來小小英式管家生活營」。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲今年首度舉辦兩場「漢來小小英式管家生活營」。（圖／高雄漢來大飯店提供）
此外，7月9日和7月23日首度舉辦兩場「漢來小小英式管家生活營」，即日起開放6至12歲小朋友報名參加，將由專業管家團隊帶領小朋友體驗星級飯店服務，直接指導禮賓接待服務、水果擺盤、衣服折疊以及見習客房整潔技巧，教導小朋友讓自己房間煥然一新，培養孩子們旅行與生活自理能力，提前養成兼具品格及品味的小小五星飯店達人。

▲超好放電的「童趣樂花園」有超大沙坑區、軌道車區、溜滑梯、智能互動牆等設施。（圖／義大天悅飯店提供）
▲超好放電的「童趣樂花園」有超大沙坑區、軌道車區、溜滑梯、智能互動牆等設施。（圖／義大天悅飯店提供）
深受親子遊客喜愛的義大天悅飯店，室內設施「歡樂小天地」各種玩具應有盡有，室外則是超好放電的「童趣樂花園」，遊樂設備有超大沙坑區、軌道車區、溜滑梯、智能互動牆、電子曲棍球區、大樹休息區，打造孩子們的快樂天堂。7月1日起至8月31日止，特別推出「越來悅消暑」住房專案，專案價2,799元即可入住雅緻雙人房一晚（不含早餐），只要加價「１元」可升等至四人房型溫馨家庭房，平均每人僅需700元入住，而且連續入住兩晚更超值。每日10間限量販售。

義大皇家酒店，飯店內擁有上千坪的各式頂級休閒設施，如戶外戲水池、室內水療池、三溫暖以及健身房等。7月1日起至8月31日止，推出「夏日小旅行」住房專案，專案價6,000元，平均每人一晚僅需750元起即享專案內容。

▲「武營來住~HOVII熊與花露露旅行趣」親子主題房，客房內隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影。（圖／高雄福華大飯店提供）
▲「武營來住~HOVII熊與花露露旅行趣」親子主題房，客房內隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影。（圖／高雄福華大飯店提供）
高雄福華大飯店攜手衛武營每年暑假期間的「花露露的童樂節」，搭配飯店吉祥物Hovi熊，推出聯名親子主題房。特別的是，今年聯名住房將範圍擴大到中北部的新竹、石門及溪頭福華飯店，入住享有超值優惠價還有豐富的周邊贈品。

即日起至9月30日高雄福華大飯店推出「武營來住~HOVII熊與花露露旅行趣」親子主題房，每間每晚3,999元起。客房內有100公分高Hovii熊迎賓，以及隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影，還有價值超過二千元的豐富週邊商品，除此之外，此住房專案還可享衛武營花露露的童樂節目購票八折優惠 (300元以下票價不適用)。

高鐵生活圈、產業效應助攻　冠傑霞海重劃區推健康宅搶首購族

舞台劇「謝謝大家收看」王偉忠領軍　笑話銜接無死角

日系品牌又一發！SAISON du SOLEIL大立店登場

全台首間！「福容徠旅高雄」打造IKEA鯊魚主題房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀