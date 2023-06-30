暑假玩高雄！三麗鷗主題房打造夏日童樂園　暢玩樂園還有多樣好禮

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漢來大飯店行銷本部行銷長毛玲竹表示，今年暑假首度跨足館外，與距離飯店僅5分鐘的貝兒絲樂園合作推出專屬行程，樂園室內空間約400坪，包括38個主遊樂區與4大拍照造景，若來不及於本次行程使用門票，也能改選擇全台其他分館使用。
此外，7月9日和7月23日首度舉辦兩場「漢來小小英式管家生活營」，即日起開放6至12歲小朋友報名參加，將由專業管家團隊帶領小朋友體驗星級飯店服務，直接指導禮賓接待服務、水果擺盤、衣服折疊以及見習客房整潔技巧，教導小朋友讓自己房間煥然一新，培養孩子們旅行與生活自理能力，提前養成兼具品格及品味的小小五星飯店達人。
深受親子遊客喜愛的義大天悅飯店，室內設施「歡樂小天地」各種玩具應有盡有，室外則是超好放電的「童趣樂花園」，遊樂設備有超大沙坑區、軌道車區、溜滑梯、智能互動牆、電子曲棍球區、大樹休息區，打造孩子們的快樂天堂。7月1日起至8月31日止，特別推出「越來悅消暑」住房專案，專案價2,799元即可入住雅緻雙人房一晚（不含早餐），只要加價「１元」可升等至四人房型溫馨家庭房，平均每人僅需700元入住，而且連續入住兩晚更超值。每日10間限量販售。
義大皇家酒店，飯店內擁有上千坪的各式頂級休閒設施，如戶外戲水池、室內水療池、三溫暖以及健身房等。7月1日起至8月31日止，推出「夏日小旅行」住房專案，專案價6,000元，平均每人一晚僅需750元起即享專案內容。
高雄福華大飯店攜手衛武營每年暑假期間的「花露露的童樂節」，搭配飯店吉祥物Hovi熊，推出聯名親子主題房。特別的是，今年聯名住房將範圍擴大到中北部的新竹、石門及溪頭福華飯店，入住享有超值優惠價還有豐富的周邊贈品。
即日起至9月30日高雄福華大飯店推出「武營來住~HOVII熊與花露露旅行趣」親子主題房，每間每晚3,999元起。客房內有100公分高Hovii熊迎賓，以及隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影，還有價值超過二千元的豐富週邊商品，除此之外，此住房專案還可享衛武營花露露的童樂節目購票八折優惠 (300元以下票價不適用)。