抽免費機票！台中震大金鬱金香吃泰菜抽泰旅遊 住洲際酒店抽機票
到飯店吃飯或住宿，竟然有機會贏得曼谷7日旅遊行程或新加坡機票。台中震大金鬱金香酒店裡的禾憶餐酒館自7月1日至8月31日午餐時段推出「泰國美食節」，數十道經典泰式料理與泰式特色冰品、甜品，都能讓饕客吃到飽，活動期間消費滿額1588元可再抽免費七日泰國機（泰航）+酒及七日泰國免費住宿。而高雄洲際酒店亦推出新加坡主題一泊二食「醉愛獅城」住房專案，入住豪華經典房每晚8153元起，還可享全自助式早餐和「好客」餐廳精選專案套餐，並可參加抽獎，有機會贏得桃園-新加坡來回酷航機票。
記者葉盛耀/綜合報導
今年夏天禾憶餐酒館以「泰國美食節」自助百匯為主題，呈現各式泰式風味美饌，從經典熱賣人氣泰國料理、到最新泰國甜品、特色冰品飲料等，主廚團隊以泰式融合西式之創新口感，結合在地食材及各種泰式獨特辛香料烹煮出辣、酸、鹹、甜的泰式經典料理，菜色包含綠咖哩椰汁雞、泰皇檸檬蒸鮮魚、泰式打拋豬、泰國香米飯、塔香霜降牛、蝦醬空心菜、泰國酸辣湯Tom Yam Goong等，多樣泰式風味連番推出。
活動推出兩人同行享每人優惠價699+10%元（餐價原價每人799+10%元），4人同行還另贈月亮蝦餅。另外也推加碼，只要加價100元可享有碳烤泰國沙嗲雞串，加價200元有香煎酸辣檸檬飛天豬、加價300元有紅咖哩蝦蟹大軍、加價400元有燒烤蒜味香茅特選牛。消費單筆滿額1588元，可再抽免費七日泰國機+酒行程，以及七日泰國免費住宿。可玩曼谷與芭達雅，而機票則是搭乘泰國國際航空（需另付機場稅與燃料稅）。
而高雄洲際酒店則有新餐廳「好客」開幕，亦推出新加坡主題一泊二食「醉愛獅城」住房專案，入住豪華經典房每晚8153元起，即日起開放預訂至10月15日止，專案可享全自助式早餐和「好客」餐廳精選專案套餐（每房至多兩客，可選午餐或晚餐時段）、新加坡旅遊局精選禮品組和虎牌冰釀啤酒（限量200組），更可於入住時獲得抽獎小卡，有機會贏得桃園-新加坡來回酷航機票，專案入住期間自7月1日起至10月15日止。