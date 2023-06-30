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阿斯巴甜可能致癌？可樂、冰淇淋都有加　醫喊1類人別用阿斯巴甜

▲WHO下屬國際癌症研究機構（IARC）計畫將阿斯巴甜列為「可能致癌物」。阿斯巴甜是種常見的人工甜味劑，新陳代謝科醫師提醒，苯丙酮尿症患者應避免使用。（示意圖／取自Pexels）
▲WHO下屬國際癌症研究機構（IARC）計畫將阿斯巴甜列為「可能致癌物」。阿斯巴甜是種常見的人工甜味劑，新陳代謝科醫師提醒，苯丙酮尿症患者應避免使用。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

路透周四（29）報導，世界衛生組織（WHO）下屬國際癌症研究機構（IARC）計劃最快在7月把廣泛用在低糖與無糖食品飲料的阿斯巴甜列為「可能致癌物」，這項調查結果預計在7月14日正式對外公布。阿斯巴甜是一種應用非常廣泛的人工甜味劑、代糖，像是零卡可樂，冰淇淋、口香糖、布丁及果凍等，全球有數千種產品使用。新陳代謝科醫師提醒，苯丙酮尿症患者應避免使用阿斯巴甜。

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WHO食品添加劑專家委員會（JECFA）自1981年起都主張，阿斯巴甜在可接受的攝取量內食用是安全的，例如體重60公斤的成人每天必須喝12至36罐零卡可樂，才有可能面臨健康風險，這項觀點多年以來一直受到美國和歐洲在內的多國監管機構認同。

▲阿斯巴甜是一種應用非常廣泛的代糖，像是零卡可樂，冰淇淋、口香糖、布丁及果凍等，全球有數千種產品使用。（示意圖／取自Pexels）
▲阿斯巴甜是一種應用非常廣泛的代糖，像是零卡可樂，冰淇淋、口香糖、布丁及果凍等，全球有數千種產品使用。（示意圖／取自Pexels）
IARC針對將致癌物質依危險程度分為5類，分別是「4類致癌物」、「3類致癌物」、「2B類致癌物」、「2A類致癌物」、「1類致癌物」。阿斯巴甜本次被分類在2B類致癌物，這類物質對人體致癌的可能性較低，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，對人體的致癌性的證據有限

IARC過去的裁定結果，曾引發社會爭議，甚至因此產生官司，也曾經被批評對難以避免的事物發出不必要的警示，像是把大夜班工作、攝取紅肉歸類在很可能對人類致癌（probably cancer-causing、2A類致癌物），將使用手機列為可能對人類致癌（2B類致癌物）。

阿斯巴甜是什麼？亞東醫院新陳代謝科醫師李明蒼曾說，阿斯巴甜是一種低熱量高甜度的代糖，因1960年代中期化學家試驗新抗潰瘍藥物時，混合天門冬氨酸及苯丙氨酸時意外發現，其甜度是相同熱量蔗糖的180倍，被命名為「阿斯巴甜」，同時也成為可口可樂及百事可樂在當年成功推出低卡可樂的關鍵原料。

他說明，因阿斯巴甜是天門冬氨酸及苯丙氨酸的結合產物，所以它的結構比較像是蛋白質，而非糖類，阿斯巴甜的罩門就不能用在需要烹煮的食品上。同時，因為苯丙酮尿症患者無法正常代謝苯丙氨酸，食用阿斯巴甜將導致血液中苯丙酮的大量堆積，因此應避免使用。

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