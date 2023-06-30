阿斯巴甜可能致癌？可樂、冰淇淋都有加　醫喊1類人別用阿斯巴甜

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IARC針對將致癌物質依危險程度分為5類，分別是「4類致癌物」、「3類致癌物」、「2B類致癌物」、「2A類致癌物」、「1類致癌物」。阿斯巴甜本次被分類在2B類致癌物，這類物質對人體致癌的可能性較低，在動物實驗中發現的致癌性證據尚不充分，對人體的致癌性的證據有限。
IARC過去的裁定結果，曾引發社會爭議，甚至因此產生官司，也曾經被批評對難以避免的事物發出不必要的警示，像是把大夜班工作、攝取紅肉歸類在很可能對人類致癌（probably cancer-causing、2A類致癌物），將使用手機列為可能對人類致癌（2B類致癌物）。
阿斯巴甜是什麼？亞東醫院新陳代謝科醫師李明蒼曾說，阿斯巴甜是一種低熱量高甜度的代糖，因1960年代中期化學家試驗新抗潰瘍藥物時，混合天門冬氨酸及苯丙氨酸時意外發現，其甜度是相同熱量蔗糖的180倍，被命名為「阿斯巴甜」，同時也成為可口可樂及百事可樂在當年成功推出低卡可樂的關鍵原料。
他說明，因阿斯巴甜是天門冬氨酸及苯丙氨酸的結合產物，所以它的結構比較像是蛋白質，而非糖類，阿斯巴甜的罩門就不能用在需要烹煮的食品上。同時，因為苯丙酮尿症患者無法正常代謝苯丙氨酸，食用阿斯巴甜將導致血液中苯丙酮的大量堆積，因此應避免使用。