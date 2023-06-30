北農變天／市府若7席全拿負全責！農委會嘆「日久見人心」

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北農董監事每3年改選一次，26日已完成第14屆董監改選，分別為農委會代表7席、臺北市政府5席、青果社2席、全國農會4席，較上屆增加1席、民股5席，較上屆減少1席。接續應召開董監事會議推選7席常務董事，再選出董事長，然股東會後，農委會因不滿北市不顧慣例，選舉常務董事欲贏者全拿，農委會代表7席偕同青果社2席代表退席抗議，造成人數不足流會。
依北農董事會歷來推選常務董事慣例，是按照受託股權當選董事席次比例推舉，本屆農委會及青果社共當選9席董事，依比例可推舉3席常董，但農委會表示，臺北市政府不顧過往慣例及公司治理正當性，企圖全數包攬常董席次，如此做法無法反映北農真實股權結構，對於公司經營正常運作也傷害至鉅，農委會完全無法接受臺北市政府不顧北農專業經營的政治化運作。
姚志旺接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，農委會掌握北農經營，能讓消費者買到安全蔬果與穩定的蔬果價格，以保障消費者，這次變天原因就是因為北市府與全國農會合作，「我們之前的合作方式就瓦解了」，農委會就無法掌握更多的席次。
姚志旺進一步指出，農委會依照過去模式可以推舉3席常務董事，這次北市府想要7席全拿，「比較沒道理啦」，農委會與青果社代表當日離席就是要表示抗議，並非故意杯葛董事會召開。
不過若是北市真的7席全拿，姚志旺直言，臺北市政府未來就要肩負完全的責任，負責蔬果調配、出口安全與價格，為了大臺北地區消費者安全把關。但這樣農委會該扮演什麼角色？是否還有權力出手？姚志旺強調，「所以北市府要負完全責任」，農委會會站在監督角色去看北市府運作。
至於是否是農委會反應太慢，才會導致其他派系整合成功，讓農委會痛失經營權，姚志旺則嘆「我想這個努力，總是有時候會常常會被帶風向出去啦」，農委會努力經營，要讓農民收入增加，也保障消費者，「只是最後民股力量可能選擇靠攏臺北市政府，這部分我是覺得蠻遺憾的啦！」
未來3年，農委會的下一步，姚志旺透露，「未來臺北市政府的經營的型態是怎麼樣啦？我想日久見人心，希望他（民股）會知道我們農委會在這方面的努力」，重點還是要讓農民收入更穩定與兼顧食品安全。