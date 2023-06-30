柯文哲批學費補助明顯買票 陳建仁：朝0到22歲國家一起養育努力
為減輕學生經濟負擔及落實教育平權，副總統賴清德日前喊出縮短公私立大學學雜費的差距，行政院會昨日拍板通過，減免私立大專學雜費3萬5000元，高中職學費也全免。民眾黨總統參選人柯文哲批評是明顯政策買票。行政院長陳建仁今（30）日表示，政院通過的這個方案，讓所有的學生都能夠減輕負擔，能夠選擇「量才適性」的教育，大家都努力地希望能夠朝向0到22歲由國家一起養育、栽培這個方向來努力。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日上午出席「新法迎馨 引領馨生」犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動，會前受訪被問到政院拍板減免私校學雜費3.5萬，柯文哲批評政策買票買的太明顯，在野黨質疑大撒幣，而且說不清楚財源，對此，陳建仁回表示，政府跟朝野立委對於如何減輕學生和家長的負擔，讓學生有更自由自在的科系選擇，大家都希望能夠來幫助所有的學生跟家長，也是因為在近年來因為政府堅守財政的紀律，所以政府的歲入歲出賸餘在近5年來都超過1千億，去年更將近5千億，所以在這樣的一個過程當中，就能夠對所有的學生做更多的照顧。
陳建仁說，也希望透過教育部所提出來的，昨天行政院通過的這個方案，讓所有的學生都能夠減輕負擔，然後能夠選擇「量才適性」的教育，讓每一個孩子都能夠成為台灣未來百工百業的明日之星，大家一起努力，往這個方向來邁進。實際上，昨天的院會當中，台中市長盧秀燕，或者是後來社會各界的迴響，大家都努力地希望能夠朝向0到22歲由國家一起養育、栽培這個方向來努力。
媒體問「台美21世紀貿易倡議」，美方須經國會審查，行政院是否也轉變態度，將查照改送立院審查？陳建仁表示，「台美21世紀貿易倡議」實際上是一個行政的協定，在整個談判的過程當中都是公開透明，相關的單位也在不同的時間跟各界說明談判的經過，而且也在簽約之前公布相關的談判全文、倡議的全文，所以在整個過程是公開透明，政院也尊重立法院的職權行使，希望這個倡議能夠儘早完成所有的程序。