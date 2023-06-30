四接蓋不蓋？台電：增加自主電源是根本解方

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針對外界關切協和更新計畫，台電強調，天然氣在全球能源轉型過程被視為重要的橋接能源，具有低碳的優點，更可配合再生能源發電快速升降載，穩定區域供電平衡。
台電指出，北東電網涵蓋北北基480萬人口，預估2025年尖峰負載將超過600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩。
再者，受到區域內機組故障和電力輸送能力限制等外在因素的影響，無法保證其他地區的電力能足量供應，即使輸送也需要其他地區增加發電來供應。因此，台電重申，「增加自主電源，協和電廠的更新改建計畫才是根本解方」，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性，也減少長途輸電的能源耗損，滿足民眾及產業發展的用電需求。
台電盤點，目前北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，包括大潭、通霄、台中、興達、大林等，且每個區域都有自身電源將有助於區域供電平衡，就近供電不僅可提升電網韌性，也減少長途輸電的能源耗損，北部地區若是少了協和更新計畫，其他區域就要增加發電支應，長途輸電也將增加電網負荷及風險。
另外，有部分人士提出用地熱或生質能替代，台電回應，雖然積極配合政府能源政策持續發展再生能源，但以時間、量能來看，短期內都不足以因應北東電網迫在眉睫的供電缺口。
在地熱方面，台電曾於3月時，召開諮詢會議請教專家學者，確認協和更新與地熱開發可以並行不悖，但後續仍有地質條件調查、離岸鑽井技術研究等限制，期程難以估計；生質能方面，協和電廠是以重油做為燃料的發電機組，燃料特性無法改以木質顆粒做為燃料發電，且其排放相較天然氣更高。