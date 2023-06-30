台鋼「射門王」涉性侵！他喊冤：都是女方主動 一審判刑3年2月
台灣企業甲級足球聯賽、台南市台鋼足球隊英國籍球員馬可（Marc Fenelus），因球技精湛被譽為「射門王」，未料馬可卻涉嫌性侵外籍女網友，法院一審判處3年2月，而馬可因遭限制出境、出海，他提出百萬保證金、並3度以球隊名譽做擔保，強調不會逃亡，盼能解除限制出境、出海，遭台南地院駁回。由於球員涉入性侵案件，對此，台鋼足球隊表示，經球隊開會討論之後，案件上訴二審，但如最後判決有罪，就確定不會再續約。
記者林盈君／綜合報導
據判決指出，去年1月間，馬可與一名外籍女網友相約見面，女方控訴，原以為僅是吃飯談天，卻被男方帶到旅館。據被害人指控，馬可於房間內對她上下其手，甚至意圖強吻，但遭女方嚴厲拒絕，之後馬可佯裝睡著，反遭對方強拉並性侵，女方當下抵抗並喊停，馬可僅表示誤會對方意思，女方受到驚嚇返家後隨即報案；而馬可到案後，辯稱係女方主動，強調並無強迫，且之後女方喊停他也隨即停下。
案經法院審理，女方於事發後曾向2名同學哭訴，法官遂傳喚2人出庭，其中1人表示，事件發生後，女方情緒沮喪，常哭泣落淚，且出現輕生念頭，嚴重影響生活。法官審理後採信女網友說詞，一審依強制性交罪，判處馬可3年2月。馬可因遭限制出境、出海，他以出國比賽為由，提出百萬保證金及球隊名譽擔保，希望能解除境管，但遭法院駁回。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110