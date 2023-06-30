W男星遭控劈腿慣犯「演藝圈當後宮」　吳慷仁被影射發聲了

黃鐙輝「公主抱辣模」畫面遭疑性騷擾　當事人發聲：他人很nice

▲黃鐙輝手抓辣模胸部，遭網友質疑性騷擾，當事人也替他澄清。（圖 ／YouTube）
▲黃鐙輝手抓辣模胸部，遭網友質疑性騷擾，當事人也替他澄清。（圖 ／YouTube）

記者薛羽彤/綜合報導

台灣Metoo運動持續延燒，藝人黃鐙輝日前才自曝小時候霸凌同學，近日又被爆出曾在節目上，對辣模陳育涵「伸鹹豬手」，事後製作單位將爭議片段刪除，被網友抓包，事隔2年又被拿出討論，而當事人陳育涵也說話了。

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▲黃鐙輝上節目不小心手抓陳育涵胸部，當事人替他出面發聲。（圖 ／黃鐙輝IG）
▲黃鐙輝上節目不小心手抓陳育涵胸部，當事人替他出面發聲。（圖 ／黃鐙輝IG）
近日Metoo運動盛行，論壇「Dcard」上傳一張2021年黃鐙輝參加沈玉琳的YouTube節目《威廉沈歡樂送》他雙手抱著陳育涵，手剛好放在她胸部的截圖，原PO直呼「整個手貼上去會不會太扯」，當黃鐙輝身陷爭議時，當事人陳育涵主動跳出回應「你們真的看的很細耶，我真的沒有感覺到，當下大家都是很認真在表演工作，真不要誤會鐙輝哥，他人很nice」。

▲黃鐙輝。（圖／黃鐙輝IG）
▲黃鐙輝在節目上不小心抓陳育涵胸部畫面被刪除，遭到網友抨擊。（圖／黃鐙輝IG）
事實上，在爆發爭議當下，黃鐙輝就曾還原錄影狀況，他表示當天其實沒有要公主抱，是主持人沈玉琳提議，接著被沈玉琳巴頭的橋段也沒彩排，「她是整個人跳上來，我當下的感覺是『怎麼那麼重』，我怕沒抱好她會掉下去，身高快170公分，我一走被打頭，把她放下不到2秒，就被罵了，不是我選擇部位，我是被攻擊的那個人，其實我才是受害者。」黃鐙輝也表示公司為了保護他刪除片段，沒想到變成「此地無銀三百兩」，他也向陳育涵道歉，「無心造成觀感不佳還請大家見諒」。

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