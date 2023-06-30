今年梅雨季不夠力？降雨量最少在「2地區」 全台水情一次看
梅雨季已在6月中正式結束，而中央氣象局預報中心主任呂國臣指出，今（2023）年梅雨季整體平均降雨量達382.7毫米，達近同期氣侯值（440.7MM）的九成，不過雨量分布不均，中南部、北海岸僅達同期的4至6成，台南更是歷年梅雨季排名第7的少雨，南部雨情不樂觀，只能觀望7月颱風季帶來的雨量。而中部以北已有3水庫滿庫，曾文水庫儲水量僅剩10％，嘉義市、台南市減壓供水中。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（2023）年梅雨季前，台灣經歷春雨降雨量少的環境，不過5、6月有不少鋒面接近台灣，還有瑪娃颱風從東部海面通過，帶來豐沛的降雨，比較歷年梅雨季降雨量數值，今年平均降雨量達382.7毫米，達近同期氣侯值（440.7MM）的九成，不過雨量分布不均，在中部以北平地雨水豐沛，到了南部地區降雨量少。
中南部以及北海岸比較同期，僅達4至6成的降雨量，其中宜蘭縣為梅雨季同期第3少雨、台南同期第7少雨（僅達氣候值4成），南部水情不樂觀。截至6月30日上午，中部以北已有3水庫滿庫，不過南部地區的白河、曾文水庫，分別為2成、1成的儲水量，目前嘉義市、台南市減壓供水中；高雄則是水情亮綠燈提醒。
此外，今年5月梅雨季冷暖交替頻繁，受鋒面影響期間，雲量較多氣溫偏涼，平均溫度是26.9度是氣候正常值，不過西半部沒有受到鋒面影響的情況下，比起東半部更加暖和。
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