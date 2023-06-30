高市毒防局首創職能培力服務據點　強化藥癮者復歸社會

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本次職能培力涵蓋餐飲業、回收業、有機農業等，米迦勒協會積極結合友善企業，並別具心裁設計職場實習獎勵機制，完成30個小時結訓的學員頒發結訓證明及獎勵金以資鼓勵，到場的友善廠商還特別加碼贈送禮券給結業學員，並當場釋出職缺鼓勵結訓學員能成為正式員工，讓人感動！
毒防局長林瑩蓉出席恭賀結訓學員，並親自頒發結訓證明及獎勵金，也特別感謝友善廠商的支持，希望未來有更多友善企業的加入，在高雄市38區都與友善企業合作，提供藥癮者更多就業資源，促進其自力更生、順利復歸社會。
米迦勒協會表示，學員小慧上工的第一天，職場體驗的企業雇主就直接表示願意聘用；其餘學員也在職能體驗期間展現職能潛力，目前正由就業服務員協助就業媒合，可見加強職前準備，有助穩定就業能力或持續銜接職業訓練或協助考取專業執照。每個月都會固定辦理多元職種職場體驗實習活動，7月將再增加物流業、鐵工廠、手搖飲及烘焙職場，協助學員找到就業定向。
有位藥癮者結訓感言即表示本來什麼都不會，感謝毒防局給予這樣機會，希望能有份穩定工作，安定過下半輩子的人生。
毒防局強調，歡迎藥癮朋友報名參加職能體驗課程、就業實習，可洽詢毒防局24小時免費諮詢專線0800-770-885獲得相關資訊。