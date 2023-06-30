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高市毒防局首創職能培力服務據點　強化藥癮者復歸社會

▲高市毒防局首創職能培力服務據點，29日舉辦第一期結訓典禮，一共6名學員順利完成結訓。（圖／高市府毒防局提供）
▲高市毒防局首創職能培力服務據點，29日舉辦第一期結訓典禮，一共6名學員順利完成結訓。（圖／高市府毒防局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄市政府毒品防制局秉持「給釣竿而非給一簍魚」概念，推動藥癮者技能培訓優先就業媒合，規劃各式職場實習機會，強化就業前準備及就業意願，提升就業成功率，與米迦勒社會福利協會合作創新於今年開辦「高雄市藥癮者及家庭社區職能培力」服務據點，強化藥癮者及其家庭成員職能培力，主要服務藥癮者及其家屬，以及有藥癮潛在風險之脆弱家庭、高照顧負荷家庭、未升學或未就業之兒少及其家屬等，提供職場體驗、職能培訓，並銜接就業服務，29日舉辦第一期結訓典禮，一共6名學員順利完成結訓。

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▲職能培力服務據點創新採用一對一職場教練方案，實際到企業職場體驗，提供一對一指導。（圖／高市府毒防局提供）
▲職能培力服務據點創新採用一對一職場教練方案，實際到企業職場體驗，提供一對一指導。（圖／高市府毒防局提供）
此職能培力服務據點創新採用一對一職場教練方案，實際到企業職場體驗，提供一對一指導，讓學員熟悉就業環境與生態，是最大特色，從實務操作進行就業探索、發掘職涯興趣、加速職場適應力，甚至結訓後就能直接在原企業就業。

本次職能培力涵蓋餐飲業、回收業、有機農業等，米迦勒協會積極結合友善企業，並別具心裁設計職場實習獎勵機制，完成30個小時結訓的學員頒發結訓證明及獎勵金以資鼓勵，到場的友善廠商還特別加碼贈送禮券給結業學員，並當場釋出職缺鼓勵結訓學員能成為正式員工，讓人感動！

▲毒防局長林瑩蓉親自頒發結訓證明及獎勵金，也特別感謝友善廠商的支持。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局長林瑩蓉親自頒發結訓證明及獎勵金，也特別感謝友善廠商的支持。（圖／高市府毒防局提供）
毒防局長林瑩蓉出席恭賀結訓學員，並親自頒發結訓證明及獎勵金，也特別感謝友善廠商的支持，希望未來有更多友善企業的加入，在高雄市38區都與友善企業合作，提供藥癮者更多就業資源，促進其自力更生、順利復歸社會。

米迦勒協會表示，學員小慧上工的第一天，職場體驗的企業雇主就直接表示願意聘用；其餘學員也在職能體驗期間展現職能潛力，目前正由就業服務員協助就業媒合，可見加強職前準備，有助穩定就業能力或持續銜接職業訓練或協助考取專業執照。每個月都會固定辦理多元職種職場體驗實習活動，7月將再增加物流業、鐵工廠、手搖飲及烘焙職場，協助學員找到就業定向。

有位藥癮者結訓感言即表示本來什麼都不會，感謝毒防局給予這樣機會，希望能有份穩定工作，安定過下半輩子的人生。

毒防局強調，歡迎藥癮朋友報名參加職能體驗課程、就業實習，可洽詢毒防局24小時免費諮詢專線0800-770-885獲得相關資訊。

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