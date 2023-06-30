W男星遭控劈腿慣犯「演藝圈當後宮」　吳慷仁被影射發聲了

廖峻被MeToo燒到！兒子不再公開證據　曝原因：對不起真正受害者

▲廖峻（右）被網紅爆料對她性侵未遂，兒子錦德說明不再公開證據的原因。（圖／翻攝自錦德臉書）
▲廖峻（右）被網紅爆料對她性侵未遂，兒子錦德說明不再公開證據的原因。（圖／翻攝自錦德臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

資深藝人廖峻被網紅音樂家李伊妍爆料性侵未遂，廖峻本人和兒子廖錦德一一提出證據反擊，凸顯女方說法的盲點，「反反覆覆沒關係喔！我們也不會去打擾妳的，放心，一切將為呈堂證供」，不過錦德昨（29）日透露不再公布案件相關證據，並說明原因，「對MeToo真正受害者感到抱歉」。

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▲廖峻日前遭到女網紅爆料性騷擾，並決定提告對方。對此，該名女網紅則現身記者會反擊一切，並強調「句句屬實」，也願意與廖峻一起接受測謊。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲李伊妍爆料被廖峻潛規則，強調自己句句屬實，願意與廖峻一起接受測謊。（圖／記者嚴俊強攝影）
錦德在IG限時動態道歉，指關於父親捲入的案件，過去已經將全部證據公開在網路上，「今後為了避免影響案件，將不再公開，也避免模糊公眾焦點，也對MeToo真正受害者感到抱歉，但事情發展至今絕非我們所樂見的」，最後，錦德強調：「願『真正』有違反他人意願的加害者受到該有的制裁，也願利用MeToo借刀殺人者也一一現形。」

▲廖峻在兒子錦德（右）陪同下現身，並當眾怒斥MeToo事件明顯走鐘，導致演藝圈烏煙瘴氣。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲廖峻（中）怒斥MeToo事件明顯走鐘，導致演藝圈烏煙瘴氣，右二為兒子錦德。（圖／記者詹鎰睿攝影）
李伊妍聲稱10幾年前被廖峻意圖性侵、潛規則，錦德第一時間把控訴文傳給廖峻，廖峻一看對方照片立刻回「她還欠我錢」，錦德問父親「你有睡到她嗎」，廖峻秒回「沒有！她想紅想瘋了」、「我哪有跟她怎麼樣呢？我什麼也沒有，我是好意要幫她...我如果有性侵她...我那裡會爛掉」，而女方28日在記者會上所述的內容，父子倆也逐一提證據否認，「妳如果真的要用這方式獲利，頭腦要清楚一點」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110


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