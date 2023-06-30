柯文哲民調28.6%遠拋侯友宜17.1％ 民眾黨立委：民意真實展現
國安會前秘書長金溥聰近日進駐國民黨總統參選人侯友宜團隊，試圖拉抬選情，但是根據最新一期的美麗島電子報民調顯示，侯友宜在三腳督情況下民調持續衰退，民調僅剩17.1%，民眾黨總統參選人柯文哲仍舊暫居第二，拿下28.6%；若鴻海集團創辦人郭台銘參選，形成四腳督，侯郭皆僅有15%左右。對此，台灣民眾黨立委張其祿今（30）日表示，民調雖僅作為參考，但民調確實是民意真實地展現。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨立院黨團今日舉行「民進黨黑手伸媒體 陳耀祥下台 賴清德踹共！」記者會，媒體詢問今日美麗島電子報民調結果，民眾黨與柯文哲民調持續上升，張其祿表示，民眾黨主席柯文哲說民調僅作為參考，但是民眾黨非常重視，民調確實是民意真實地展現，政黨不是由上而下思考，而是由下而上民眾需要什麼，民眾的眼睛是雪亮的，也不太做多算計，只要提出最好政策就是最好的人，民眾黨會繼續努力。
媒體詢問郭台銘昨日晚間有意跟柯文哲見面，但是因近期「併購說」敏感而取消，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，郭台銘的確有來邀約希望能見面，但是郭台銘事先提出「併購」說法引發民眾黨荒張，怎麼會用這樣的詞，就如同柯文哲所說「併購在商場上或許能夠用錢解決問題，但在政治上是要討論有無共同的理想、相近的理念，再談合作。」
楊寶楨表示，民眾黨內部幕僚認為「併購」的詞有點重，郭台銘與柯文哲一直有保持聯繫，只是現在這個時間點比較不適合見面。