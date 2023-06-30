分析：中國制訂對外關係法　以反制美國和西方

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美國之音（VOA）報導說，這項自中共建政以來首次頒布的對外關係法，凸顯北京當局試圖以法律形式確立習近平倡議的「戰狼外交」。
特別是自習近平主政以來，中國的外交依仗著日益強大的經濟實力，開始講究有所作為，不僅以一帶一路計畫擴大在全球的政治、經濟及軍事影響力，而且竭力推崇戰狼作風。
尤其當前北京與美國及其西方盟友關係陷入困境之際，於是北京當局藉由立法規範如何處理對外關係，以強化被中方視為威脅的行動予以「反制」的權利，特別是對抗美國政府頒布的高科技產品和設備禁運。
即因如此，中國對外關係法第33條明定：「對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為，中華人民共和國有權採取相應反制和限制措施。」
至於反制和限制措施的確定和實施，則由「國務院及其部門制定必要的行政法規、部門規章，建立相應工作制度和機制，加強部門協同配合」。
報導說，美國有線電視新聞網（CNN）曾引述美國丹佛大學柯貝爾國際研究學院（Josef Korbel School of International Studies）教授趙穗生指出，這部法律更像是習近平的外交政策聲明。
他說：「為了反制西方的遏制，習試圖動用他可以動用的一切手段，包括所謂的法律手段。」
另據美國自由亞洲電台（RFA）報導，中國對外關係法秉持習近平思想，基於一中原則與各國建立和發展對外關係，堅持黨的集中統一領導，對危害中國主權、安全、發展利益的行為，中國將依此法反制和限制。
報導說，像是對外關係法第8條明定：「任何組織和個人違反本法和有關法律，在對外交往中從事損害國家利益活動的，依法追究法律責任。」如此形同箝制所有外國人的政治表態，以致中國將更加閉關鎖國。
美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas, Houston）國際研究講座教授葉耀元告訴RFA，中共當局的這套法規影響所及不只國家層次，連帶民企在中國投資，甚至赴中旅遊都必須依循一中原則和黨集中領導。
他說，中國透過這方式影響所有外資的政治態度，某種程度鉗制所有外國人，雖還不及香港國安法層次，但已趨近香港國安法的範疇。
分析中國制訂對外關係法的動機，葉耀元指出，美中關係陷膠著，並未因美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中改善。
他說，而俄烏戰更衍生傭兵集團瓦格納（Wagner Group）兵變，想必中國政府擔心國外勢力介入造成政權不穩定。
葉耀元表示，雖然北京當局已透過檢調、偵查系統騷擾外國人，但對外關係法實施對中國害處更大，未來可能更鎖國，外商赴中投資和交流會減緩，甚至斷裂。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120630