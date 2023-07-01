7月熱唱／金曲獎表演嘉賓陣容超狂！超犀利趴回歸　陳奕迅攻蛋7場

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7月的第一天，第34屆金曲獎頒獎典禮在台北小巨蛋登場，由韋禮安擔任典禮主持人；黃偉晉、陳明珠則是星光大道主持人，林俊傑、蔡健雅、Matzka與葛西瓦、日本樂團King Gnu、泰國小王子Phum Viphurit等都是表演嘉賓，李心潔、林柏宏等更是驚喜擔任頒獎人，以及還有未公開的年度歌曲獎頒獎人，都讓今年的金曲獎越發讓人期待。
麋先生「浪漫」開唱！歌迷搶先聽新歌
金曲獎結束後，緊接著麋先生7月8日在北流舉行「十年之後・浪漫之前NEXT ROMANCE」演唱會，聖皓透露，這次演唱會的名稱與未來規畫很有關係，且這次演唱會上會搶先聽到新歌，是與過往麋先生完全不同的風格。
阿布絲金曲獎After Party 台東鐵花村一起嗨
同一天，還有入圍本屆金曲獎4項的原住民歌手阿布絲，將在台東鐵花村舉行After Party「Volume up」音樂會，把音樂會當成金曲獎的After Party，她笑說會邀請許多朋友、嘉賓來玩，從晚上8點開始唱，阿布絲強調：「歌單會很厲害、越夜越好玩！」
選秀冠軍李子森唱回家鄉 演唱會規格全面升級
7月9日、10日由從選秀節目奪冠的李子森回到家鄉台中，於Legacy台中舉辦「森聲呼喚」個人演唱會，台中場為此次巡演最終站，他對於所有舞台規格、歌單、造型通通升級，粗估已經砸下超過600萬成本來製作，李子森表示：「自己家鄉絕對要誠意滿滿，不能漏氣！不領唱酬也沒關係，就是要把台中場的一切呈現到最完美。」
宇宙人夏季巡演開跑 熱情移師台中
上個月已經在台北唱完夏季巡演的宇宙人，這個月14日將「2023夏季巡迴演唱會」移師Legacy台中，台北場演唱會上，宇宙人邀來《大嘻哈時代2》表現亮眼的比杰和Majin一起合作，讓現場沸騰，台中場將帶來什麼驚喜，讓粉絲非常期待。
陳奕迅攻蛋！一口氣唱7場 歌迷聽好聽滿
本月的重頭戲－「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」在7月15日在台北小巨蛋登場，接續16日、18日、19日、21日、22日、23日，一共唱7場，就是要歌迷聽好聽滿，引人注意的是，7分鐘就完售7場7萬張票，得知此消息，陳奕迅表示，「好瘋狂！好激動！午飯都不用吃就已經飽了～真的萬分感激大家！先讓我回口氣再說感受吧！」
鐵肺歌后回來了！戴愛玲嘗試新體驗要歌迷一起見證
有「鐵肺歌后」之稱的戴愛玲也帶著演唱會回歸歌壇，於7月15日在北流舉辦「故事的故事」巡迴演唱會，戴愛玲表示：「這次歌單一定會讓歌迷們滿意；我也嘗試了很多過去沒有在演出上呈現的東西，包括整個節目的安排、演出的規模，對我來說都是前所未有，希望大家能一起來見證。」
盧廣仲生日開唱 與萬民小隊員一起慶生
也是在7月15日開唱的還有盧廣仲，他是在高雄巨蛋舉行「盧廣仲 15 週年 勵志的黃昏 的故鄉 高雄巨蛋演唱會」，引人注意的是，當天恰巧是他的38歲生日，盧廣仲是首次與萬名「小隊員」（粉絲名）一起慶生，相當新鮮，他笑說：「每個人過生日都會收到不同祝福，我希望自己生日這天，透過演唱會的方式，把大家給的祝福分享現場所有人。」
RINI首度來台開專場 13歲就推創作
7月15日一定是好日子，除了有華語歌手開唱外，澳洲R&B歌手RINI首次在台灣舉辦專場，於Legacy台北舉行「RINI演唱會台北站2023 Past the Naked Eye 2023 Asia Tour in Taipei」。RINI今年23歲，卻是從13歲開始就有音樂創作，2019年時推出的歌曲〈My Favourite Clothes〉為他帶來破億的收聽數。
彭佳慧南台灣熱情開唱 端出加倍誠意
相隔一周，彭佳慧在7月22日帶著「Julia彭佳慧25周年RUNWILD 怎樣高雄巨蛋演唱會」來到南台灣，彭佳慧預告，演唱會的曲目特別為高雄場重新排練，高雄版比台北版有更多熟悉的歷年金曲歌單。不僅強化音樂表現，為了讓高雄鄉親感受物超所值的加倍誠意，彭佳慧也為高雄家鄉場訂製全新造型服登場。
超犀利趴回來了！五月天合體AKIRA與EXILE放浪兄弟
由五月天領軍的「超犀利趴12」終於回來了，一連在7月22日、23日狂歡。先前因為碰上疫情，此活動已經停辦2年，五月天除了會與庾澄慶、麋先生、鼓鼓呂思緯、HUSH、告五人、傻子與白痴、怕胖團兩天輪翻嗨唱外，再度邀來AKIRA與EXILE放浪兄弟在「SUPER STAGE」同歡，放浪兄弟還加碼帶上團體主唱TAKAHIRO。此外，五月天還端出整整1小時的脫口秀橋段，讓大家跟著五月天一起嗨！
李心潔重拾歌手身分 完成開唱心願
7月22日可以說是大咖歌王、歌后齊聚，李心潔相隔20年重拾歌手身分，於北流舉行「盛開。我的名字叫李心潔演唱會」，談到開唱心情，李心潔眼眶泛淚表示很感動，「我們每次在開會，團隊都會說待會要在舞台上，我眼淚就想掉下來，我的團隊一直跟我說『妳要忍著，不能一開始就哭』。」李心潔提到，真的沒有想像過會回到歌壇，更直言出道以來沒有辦過演唱會，始終是心中的小遺憾。
旺福台北、台中開唱 以全年齡觀賞為訴求
同樣也是連著7月22日、23日開唱的還有旺福，他們分別在Legacy台北、Legacy台中舉行「福搖直上」巡迴演唱會，旺福表示：「這次『福搖直上』專場，就是一場以全年齡觀賞為訴求的表演，希望透過旺福的音樂，讓孩童親近Live House。」
The 1975成立21年 首度來台舉辦演唱會
7月25日由英國獨立樂團「The 1975」，於北流舉行「The 1975: At Their Very Best Tour in Taipei」，此次是他們成軍21年首度攻台，「The 1975」由主唱Matty Healy、吉他手Adam Hann、貝斯手Ross MacDonald和鼓手George Daniel組成，首度來台開唱將會端出哪些經典歌曲，讓粉絲們興奮不已。
泰勒絲、怪奇比莉都稱讚 Dermot Kennedy亞洲巡演來了
7月27日在Legacy台北登場的是有著「愛爾蘭街頭音樂詩人」美名的Dermot Kennedy，怪奇比莉、泰勒絲、Travis Scott等西洋大咖都認證他的音樂才華，他帶著巡演「THE SONDER TOUR 2023」首次來到台北，讓台灣粉絲也能感受音樂詩人魅力。
「鐵漢柔情」男星們接力唱 7月Leo王上陣
本月的Legacy「2023鐵漢柔情」系列演唱會，由Leo王上陣，於7月28日於Legacy台北、7月29日於Legacy台中，Leo王也向觀眾們大力催票：「喜歡看我們演出的朋友，歡迎來哦！可以帶朋友來哦～」
羅志祥生日開唱 演唱會全面升級
羅志祥選在生日當天7月30日與前一天7月29日返場台北小巨蛋，舉行「2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」，他透露演唱會不只歌單大換新，舞台設計也與上次截然不同，砸爆重金全面升級，被問到嘉賓是否會邀請「胞妹」朱碧石首次登上台北小巨蛋舞台演出，羅志祥也不賣關子表示，雖然朱碧石最近國際行程滿檔，但出現是必須要有的，至於是在哪一天現身，歌迷來了就知道了。
告五人一年攻北高雙蛋 門票全完售
今年4月首次攻蛋的告五人，這個月底7月29日、30日，把演唱會舞台移師高雄巨蛋，日前高雄巨蛋演唱會門票一開賣，萬張門票1分鐘內立刻完售，主辦單位趕緊宣布加場，高雄巨蛋售票當下，告五人正在練團室專心排練到一半，工作人員衝進來通知完售好消息，3人猶如注入強心劑般迅速充滿電，並感激說道：「當下真是腦袋一片空白，除了感謝還是感謝！一路相伴的哈瓜們，我們帶你飛到高雄巨蛋去！」