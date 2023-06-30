侯友宜民調依舊第三 朱立倫：7/1競選辦公室正式成立
外界一直質疑國民黨總統參選人侯友宜民調一直在第三名，而根據美麗島最新民調，若三角督的情形下侯友宜僅17.1％第三名，若加入郭台銘形成四角督，侯15.6％的支持度也僅贏郭0.2％，黨主席朱立倫今（30）日到高雄參加專職幹部共識營時表示，現在重新整隊，7月1日競選辦公室會正式成立。
記者鄭婷襄／高雄報導
對於侯友宜民調一直在第三，黨內要如何整合？朱立倫說，一直在努力當中，就像今天在高雄，把南部地區所有的黨工、幹部、同志都整合在一起，明天也有黃復興黨部的團結大會，禮拜天也有台北市黨部的所有立委和總統候選人團結造勢，一步一腳印的在做，相信越來越快把大家整合再一起，也相信不管是韓市長還是重要的支持者，都會跟大家團結在一起。
朱立倫指出，這一個月來在腳步上、做法上，需要調整、需要反省、需要檢討的很多，7月1日競選辦公室會正式成立，也都在重新整理、重新出發，也號召非常多優秀人才加入，優秀人才一起努力，一定獲得更多選民支持。
而被問到是否擔心郭台銘和柯文哲會合作，朱立倫也強調，國民黨現階段就是一起努力，團結所有同志一起面對2024大選，也要爭取更多朋友一起下架民進黨，所有非綠朋友大家都一起團結支持侯友宜、支持國民黨提名的候選人。