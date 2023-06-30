私大學費補助要配套！青年爭高教平權、籲候選人提政策

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因此他認為，除了補助政策外，政府也必須正視台灣高等教育品質的問題，私校學生本身已經付出更多學費，但得到的資源、教育品質卻仍落後於國立大學，所以，大學退場與私大補助政策應同步進行，以實現教育資源的平衡分配，政策效益才會提高。
文化大學學生會長陳祐竣提出，在城鄉資源分配不均情況下，私校的學雜註冊費一年10幾萬元，再加上住宿費、生活費，每年粗估需花費25萬，因此補助私立大學生確實是一種方式，也可以讓許多家庭減輕負擔，但重點在於政府必須做好監督工作，避免學校拿了補助後又調漲學雜費，或用各種方式再收取額外費用，讓學生權益受損。
國立東華大學蘇姵亘說，自己雖就讀國立大學，卻也十分支持這項補助方案，但據近幾年的數據顯示，台灣公私立大學的學費皆只有微幅調整、幾乎凍漲，學生卻常聽到許多大學為了收學費花招百出，如何以法令政策解決校方以不合理的名目加收費用，是公私立大學都該重視的問題。
東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，台灣現行的高等教育體系就是標準的劫貧濟富，佔比較少數的公立大學拿走絕大多數的補助，平均每位學生獲得的教育經費以及政府助額都是私大的3倍以上，此次補助可視為一種重新分配，本質是「一次性的補助，降低入學門檻負擔」，讓私校學生少背一點學貸。
陳方隅說，希望政府好好地對高等教育體系的各種問題，各候選人應認真討論整體高教資源如何合理配置與使用，怎麼樣改善整個體制、因應少子化、減低學用落差問題等等，依照短中長期目標，完整的提出政策規劃方針，或許會更有助於宣傳以及政策推動。