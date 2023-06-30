板橋36幼童未檢出巴比妥挨轟惡意造謠　民進黨提出4點聲明　

侯友宜親上火線指控餵藥案抹黑造謠　民進黨反批：他是抹黑源頭

▲民進黨發言人張志豪及賴清德競辦發言人戴瑋姍今日召開記者會，回應國民黨指控新北幼兒園餵藥案造謠抹黑。（圖／民進黨提供）
▲民進黨發言人張志豪及賴清德競辦發言人戴瑋姍今日召開記者會，回應國民黨指控新北幼兒園餵藥案造謠抹黑。（圖／民進黨提供）

記者呂炯昌／台北報導

新北板橋某幼兒園爆餵藥案疑雲，新北地檢署昨日公布檢驗36份毛髮檢體，幼童毛髮均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。新北市長侯友宜今（30）日親上火線，出席幼兒園餵藥案記者會，他點名民進黨造浪者變成造謠者，要求民進黨主席賴清德道歉，為了選舉破壞師生家長互信、引發社會整體不安。對此，民進黨今日反批，侯友宜才是抹黑造謠的源頭。

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民進黨發言人張志豪及賴清德競辦發言人戴瑋姍今日召開記者會表示，國民黨一直惡意操作說民進黨造謠，但抹黑的源頭就是侯友宜6月8日自己說「幼兒園老師居心叵測」以及新北市政府教育局對幼兒園的廢照與裁罰。在有症狀的孩子和憂心的家長的面前，侯友宜和國民黨還如此見獵心喜，應該立刻道歉。奉勸侯友宜身為新北市長應該是好好面對，守護受害家長跟孩子，而不是把時間浪費在政治口水、提告濫訴。

張志豪攤開時間序指出，5月14日晚間在海山分局首次報案，18日司法單位到園搜索，而侯友宜6月8日在政大接受媒體採訪前，對幼教老師作出不當指控說，「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」；國民黨新北市議員劉美芳、林國春及立法委員洪孟楷也在臉書貼文指稱是「餵毒案」。新北市政府在6月12日針對該幼兒園廢照及裁處最高罰緩15萬。試問若是本案幼兒園毫無問題，侯友宜為何對該幼兒園急於祭出廢照處分？顯然是自相矛盾。

張志豪指出，此案包括BBC在內的國內外媒體多次報導，以及孩子的身體出狀況與戒斷症狀，家長的擔憂也都歷歷在目，侯友宜和新北市府應該再次對外界清楚說明並道歉。

戴瑋姍表示，自己身為新北市板橋的議員，一開始就想辦法要協助，在這起事件上面，家長一直認為市府沒有給他們安心和滿意的答覆。並且引述臉書「板橋區餵毒幼兒園-受害者聯盟」的內容指出，這群受害家長的心理是相當沈重也無法接受。因為孩子的描述是清楚明白，這段時間的身心狀況，家長非常清楚。

戴瑋姍說，「難道這群孩子鼓起勇氣對爸媽說的這些彩虹飲料是夢一場？難道這群孩子鼓起勇氣對爸媽說的這些不當體罰是誣陷？難道這群孩子鼓起勇氣去醫院抽血檢出的報告是錯誤？難道教育局開罰並撤銷學校設立許可也能是烏龍？」過了22天後才入園採檢，也有家長認為不夠迅速，才轉去驗頭髮。雖然很慶幸沒有藥物殘留，但孩子們的戒斷症狀都是真的，醫生也臨床判斷可能疑似服用這樣的藥物。

戴瑋姍表示，此案從他字案轉成偵字案，代表並沒有因為毛髮未檢出而停止，新北地檢也明確表示「針對告訴之事實尚有諸多待比對確認之處」，行政調查和醫療團隊都應該要持續進行，所以侯友宜不要急著抹黑、定調是烏龍事件。呼籲侯市長趕快公布調查報告，向社會大眾解釋，為什麼要撤除幼兒園的執照。

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