北農變天／楊鎮浯吳芳銘任北農董總挨批酬庸 藍議員緩頰：有專業
台北農產營銷公司今（30日）再度召開董事會，確認新任董事長為楊鎮浯、總經理為吳芳銘；北農依照過去慣例，都是由北市府推派董事長，由農委會指派總經理，一個管運銷、一個管產地，讓中央跟地方一起為農產運銷和農民、消費者權益把關。然而，楊鎮浯雖出身金門，當過立委以及金門縣長，但背景看似與農業毫無關係，被批評是「酬庸」；另外總經理吳芳銘則是當過雲林農業處處長、以及前高雄市長韓國瑜時期的農業局長，也被認為是雲林張家系統的人。
記者邱新博／台北報導
對此，台北市議員張斯綱表示，北農人事是市長的職權，而北農肩負全國最大蔬果消費市場和大台北蔬果運輸的重責，董事長和總經理人選需做多方向的衡量，如過去專業及經驗等，也有遴選會議由專業人士處理。楊鎮浯擔任過立法委員和縣市首長，若未來需要北農董事長到議會備詢，他也能夠得心應手。
北市議員柳采薇也說，楊鎮浯是北農第一位縣長級的董事長，對於農業體系非常熟悉，所以在遴選董事長時才會找他；吳芳銘部分則是因農業背景相當雄厚，從張花冠縣長、韓國瑜縣長的時候都是處理農業的事務，都是非常專業的，她相信從董事長人選到總經理人選都各有所常、非常關鍵。
但台北市議院簡舒培則持反對看法，她表示，過去董事長一職再怎麼酬庸，也要對於農業或是農產運銷有一點概念，楊雖然金門出身，但根本沒有農業相關背景，而且以金門來講，他們最大的商品是金酒公司，但楊鎮浯也曾因為金酒公司被縣民告發圖利，這樣的人有什麼專業？
而吳芳銘的部分，簡舒培說，吳在農業的背景雖然雄厚，但他就是出身所謂「農會派」，會不會發生外界詬病的「菜蟲」哄抬價價格的狀況出現，也讓外界有所疑慮、受害的只會是消費者者和農民。