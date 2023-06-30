足球／兩屆金靴獎得主馬可捲入性侵案 領隊、隊友談此事件
台灣企甲足球聯賽、台南市台鋼足球隊英國籍球員馬可（Marc Fenelus），被捲入性侵案件，法院目前一審判處3年2月，台鋼領隊劉福財回應，馬可尚未結婚，他的說法與女方有出入，若最終判決有罪，將不會續約，目前會持續上訴。
運動中心/綜合報導
30歲的馬可在2015年來台發展，展現精湛的球技與射門技術，2017年在企甲聯賽踢進38球，抱走金靴獎，並在2018年完成二連霸，2020年轉戰台鋼，也助球隊翻身成強權球隊，據傳當時足協曾有意規劃馬可。
隊友談論馬可時表示，「他在球隊進攻欲望強烈，在球場上表現敬業的態度，雖私底下較少跟台灣籍球員出去，但與隊友相處沒有問題，對於捲入性侵案都很驚訝。」
此事件發生在去年1月間，馬可與一名外籍女網友相約見面，女方控訴，原以為僅是吃飯談天，卻被男方帶到旅館。根據被害人指控，馬可於房間內對她上下其手，甚至意圖強吻，但遭女方嚴厲拒絕，之後馬可佯裝睡著，反遭對方強拉並性侵，女方當下抵抗並喊停，馬可僅表示誤會對方意思，女方受到驚嚇返家後隨即報案；而馬可到案後，辯稱係女方主動，強調並無強迫，且之後女方喊停他也隨即停下。
目前馬可已被限制出境，但在還沒被定讞有罪之前，仍會持續參與球隊運作。台鋼在企甲完成二連霸，下個球季若少了馬可，對於衛冕將有很大的衝擊。