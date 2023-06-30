北農變天／董事席次搶破頭 知情人士：攸關第一果菜市場百億改建
台北農產營銷公司今（30）日再度召開董事會，決定董事長由楊鎮浯出任，總經理為吳芳銘。然而，由於這次選舉北市府與農會系統取得14席過半，想要7席常董全拿，引發農委會方面不滿，農委會董事第一次全數退席抗議，導致董事長與總經理人選今日才產出，外界批評農委會是在「以拖待變」。對此，有知情人士表示，這次北農人事改選會異常激烈的原因，第一是因為農委會派不想在2024年總統大選前變天，第二則是不想讓涉及100多億的台北市第一果菜市場改建案受影響。
記者邱新博／台北報導
知情人士說，目前第一果菜市場改建案的承包商是民進黨的大金主，若經營權變天，到驗收階段若北市府有不同意見，情況就會有變數。知情人士還說，「北農根本一點就不重要，在韓國瑜當總經理前有人聽過北農嗎?」重點是因為龐大的金額，才讓經營權之爭非常激烈。
台北市議員簡舒培則表示，北農改選還是回到北農公司成立時的最大目標，也就是讓產地跟消費市場有官方能夠連結，那其實「官官合作」就變得非常重要；然而這一次改選市府派跟農委會基本上是完全撕裂，就會讓外界對於接下來新的經營團隊上任以後，後續的合作感到非常擔憂。
對於第一市場改建案的部分，簡舒培說，之前台北市議會質詢時，就有議員要求要農委會出相關的經費，因為他們也是大股東之一；如果這次改建市府不願意跟農委會溝通，那未來新的經營團隊是不是溝通就更有困難？這對改建案就會有影響。畢竟改建案還是有很多相關人員是從農委會來的，「你連在改選的過程都不願意跟農委會保持好的關係，難道新團隊上任後要把北農當政治鬥爭的工具嗎？」