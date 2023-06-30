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韓國人瘋補習！去年補習費達26兆韓圓幾成社會問題　尹錫悅要整頓

▲韓國補習文化盛行，光在首爾就有2萬4284家補習班，去年韓國課外補習費用達到26兆韓圓，過度補習的風氣儼然已經成為嚴肅的社會問題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國補習文化盛行，光在首爾就有2萬4284家補習班，去年韓國課外補習費用達到26兆韓圓，過度補習的風氣儼然已經成為嚴肅的社會問題。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國補習風氣盛行，光在首爾就有2萬4284家補習班，街上的補習班比超商還多，去年韓國的課外補習費用達到26兆韓圓、約6100億元新台幣，補習費用不僅成為一般家庭的經濟重擔，也讓學童們承受巨大精神壓力，無形中讓升學窄門更加朝向富裕家庭傾斜。韓國總統尹錫悅表示，政府將會出手整頓過度的補習風氣。

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根據韓媒《中央日報》報導，首爾補習班已經從過去的「補習班街」向外溢出，數量快速增加，不僅遠遠超過咖啡廳，更是超商數量的將近3倍。去年韓國小學、國中、高中學生的課外補習費用達到26兆韓圓，比前一年增加了2兆538億元，但學生人數其實減少了4萬人，說明家長在每個孩子身上花費的私立教育費用越來越多。

根據《日經亞洲》報導，韓國高中生平均每月的補習費用，在2015年為20萬韓圓，但在2022年已經成長為46萬韓圓，約新台幣1.09萬元，增加超過一倍。根據韓國統計局資料，一般家庭17.5％的支出都花在孩子的補習費用上，比例高得嚇人。

這樣過度的補習文化，導致韓國學生們承受重壓，在熱門韓劇《天空之城》以及《Penthouse上流戰爭》中，都有描寫韓國上流社會家長們，扭曲的望子成龍心態，而韓國的青少年自殺率也居高不下，根據《韓國先驅報》報導，2020年共有957位9至24歲的年輕人自殺，平均每天超過2.62位年輕人輕生。

補習文化讓韓國一般家庭經濟承受重擔，給年輕學童們帶來沈重精神壓力，同時讓升學窄門朝向富裕家庭傾斜，在出生率極低的韓國社會，已經被認為是嚴重的國家問題。

韓國總統尹錫悅在本月中，公開抨擊教育部門的出題單位與補習班掛鉤，試題難度過高，統籌大考事務的官員遭到撤換，出題單位公開道歉，不過此舉也引發家長擔心，考題太簡單會造成學生一旦稍微粗心失誤，就必須承擔嚴重後果。

韓國教育部則解釋，尹錫悅並非要求試題簡單化，而是要求考題在學校的課程範圍內維持鑑別度，不要在考題中放入太多學校沒教的概念。韓國政府將繼續調查補習班是否有與政府教育、出題部門勾結，出現考題外流等不法情事，另外也會對補習行業進行稅務調查，同時調查補習班是否涉及不實宣傳，誇大販售升學焦慮，希望藉此整頓過度補習的社會風氣。

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