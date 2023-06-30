全球掀生成式AI浪潮！工研院舉辦論壇：探討影響、挑戰與機會

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在技術面，劉文雄說，生成式AI可能給予不正確的答案，將探討技術還能如何持續精進。應用面部分，生成式AI對於人類生活、工作環境、生產線及產業變化會有巨大影響，將探討可以如何應用。
資安與倫理方面，劉文雄表示，使用生成式AI可能洩漏機密或智慧財產權，相關問題值得探討。人才方面，AI會讓很多人失業，會改變人的需要，同時也有不同職業會慢慢出現。
工研院總營運長暨AI策略辦公室策略長余孝先說，工研院長期觀察各式各樣新科技變化，以找到趨吉避凶的地方。
他表示，以往研討會主要聚焦產業影響及技術面應用，今天的會議有一個特色，有很大篇幅在探討對社會、法治的影響及人才培育面向，這也是生成式AI重要的特質，影響的層面不只是產業。
余孝先說，面對新科技，基本上態度是要大膽假設，深入了解技術，去想像各種可能發展跟應用，並要小心求證，知道裡面哪些是可能會消失的，哪些是真正會留下來有價值的部分，這也是要追求的部分。
余孝先表示，任何新科技都可能拿來做正面的事情，也可能被誤用，比如假訊息等，應趨吉避凶。生成式AI可能成為人類很好的幫手，應深切了解技術真正內含。
此外，因為資源有限，生成式AI議題涵蓋面向非常大，包括科技、產業、社會等面向，余孝先說，各界必須集思廣益聚焦發展。
Appier暨iKala獨立董事簡立峰表示，當計算機真正變成電腦，將帶動軟、硬體全面性革命，生成式AI應用是長長久久，台灣不能依賴國際大廠提供優化服務，對法規、教育都會有影響，產業機會很多，台灣應發揮硬體優勢去換取軟體的發展機會。
工研院產業學院執行長周怡君指出，AI對人才培育有雙重層面影響，首先是看到工作板塊移動，有人會沒有工作，同時有很多工作機會正在產生，應將人轉移到含金量較高的工作。
另方面是因為這些AI工具，讓培訓方法可能會有很大突破，周怡君說，透過使用AI在培訓上，以協助加速學習，因應未來世界變化。
經濟部次長陳正祺出席研討會表示，AI是產業轉型的重要課題，期待論壇能為企業帶來AI轉型的智慧之方。他說，ChatGPT推出後，2個月內活躍用數就超過1億戶，成功帶動話題，也衍生高速運算與生成式AI技術的相關商機，預期會推動新一波生產力革命。
陳正祺指出，經濟部認為應該掌握關鍵時刻發展AI相關產業，幫助產業利用AI升級。經濟部在技術或人才上都穩健支持AI產業科技發展。
經濟部3年前成立人工智慧晶片聯盟，目前超過151家會員，且發表關鍵IP技術等多項成果，加速生成式AI發展。
此外，經濟部補助工研院研發及時高擬真3D互動系統，運用生成式AI技術迅速將2D影像轉換成3D人物模型，未來可應用於高階醫療、智慧娛樂、智慧移動、藝文展演場域等情境。
因應數位轉型人才需求，陳正祺說，經濟部也全面推動AI智慧應用新世代人才培育計畫，培育人工智慧專業技能，以及應用人才，以帶動產業AI服務應用及加速推動產業AI化的進程。
陳正祺表示，工研院過去成功讓台灣半導體產業起飛，並持續專注研發，於智慧生活、健康樂活、永續環境及韌性社會各種不同領域，在科技和產業領導力都獲得國際肯定。
陳正祺說，工研院2018年成立AI人工智慧策略辦公室，提前布局AI創新技術與應用，帶領台灣產業跨領域合作，建立強韌的生態鏈，期盼在這波浪潮下，讓台灣成為全球可信賴的AI關鍵夥伴。（編輯：潘羿菁）1120630