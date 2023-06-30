勞動部長許銘春赴「台歐盟勞動諮商會」　探討全球供應鏈下政策

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科特於會中指出，台灣是歐盟合作夥伴，樂於持續與台灣就經濟與社會等勞動議題交流；不過歐洲於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後面臨缺工及技能發展問題，尤其是AI、營建、運輸及照顧等產業。
許銘春回應，台灣亦面臨類似情形，隨疫情趨緩，國內景氣回溫，勞動市場需求大於供給，剛公布的5月失業率為3.46%，創23年同期新低，部分行業未能補實人力；勞動部因此透過跨部會合作，並提供就業獎勵，鼓勵勞工投入缺工產業，並推動中高齡及高齡就業專法，擴大勞動力來源。
技能發展部分，許銘春表示，除國內推動多元培訓及協助青年職涯發展等勞動力培育政策外，台灣持續參與國際技能組織（WSI）技能競賽，取得2025年亞洲技能競賽主辦權，藉此提高國人對技職教育及訓練的重視，進而提升技職能力。
為保障漁工勞動權益，台灣在2018年與歐盟就業總署合作，推動「歐盟漁工工作及生活條件專案」3階段計畫，雙方透過舉辦工作坊及實地訪視，學習彼此保護漁工權益之相關法令與政策。許銘春表示，鑑於海上工作危險性，希望能推動「漁工工作及生活條件專案」第4階段會議，繼續為保障漁工工作權益努力。
勞動部表示，相信透過意見交流及對話，能汲取歐盟寶貴經驗及建議，作為台灣勞動部未來施政規劃參考。台歐盟勞動諮商會議，明年將輪由台灣主辦。（編輯：陳政偉）1120630