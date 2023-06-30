統一獅封王優惠來了！7-11咖啡「連4天」買1送1　全家拿鐵也半價

勞動部長許銘春赴「台歐盟勞動諮商會」　探討全球供應鏈下政策

▲勞動部長許銘春於比利時時間29日，率團參與第5屆台歐盟勞動諮商會議，與歐盟就業、社會及融合總署長科特討論全球供應鏈下尊嚴勞動政策，及產業缺工、漁工權益等議題。（圖／NOWnews資料照）
▲勞動部長許銘春於比利時時間29日，率團參與第5屆台歐盟勞動諮商會議，與歐盟就業、社會及融合總署長科特討論全球供應鏈下尊嚴勞動政策，及產業缺工、漁工權益等議題。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者曾以寧台北30日電）勞動部長許銘春於比利時時間29日率團參與第5屆台歐盟勞動諮商會議，與歐盟就業、社會及融合總署長科特討論全球供應鏈下尊嚴勞動政策，及產業缺工、漁工權益等議題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部今天透過新聞稿表示，台歐盟勞動諮商會議討論議題涵蓋如何因應全球化產業結構調整的勞工協助問題，及綠色工作和數位轉型等；這次勞動諮商會議，歐方由就業總署長科特（Joost Korte）親自參加、駐歐盟兼駐比利時大使陳立國也專程出席。

科特於會中指出，台灣是歐盟合作夥伴，樂於持續與台灣就經濟與社會等勞動議題交流；不過歐洲於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後面臨缺工及技能發展問題，尤其是AI、營建、運輸及照顧等產業。

許銘春回應，台灣亦面臨類似情形，隨疫情趨緩，國內景氣回溫，勞動市場需求大於供給，剛公布的5月失業率為3.46%，創23年同期新低，部分行業未能補實人力；勞動部因此透過跨部會合作，並提供就業獎勵，鼓勵勞工投入缺工產業，並推動中高齡及高齡就業專法，擴大勞動力來源。

技能發展部分，許銘春表示，除國內推動多元培訓及協助青年職涯發展等勞動力培育政策外，台灣持續參與國際技能組織（WSI）技能競賽，取得2025年亞洲技能競賽主辦權，藉此提高國人對技職教育及訓練的重視，進而提升技職能力。

為保障漁工勞動權益，台灣在2018年與歐盟就業總署合作，推動「歐盟漁工工作及生活條件專案」3階段計畫，雙方透過舉辦工作坊及實地訪視，學習彼此保護漁工權益之相關法令與政策。許銘春表示，鑑於海上工作危險性，希望能推動「漁工工作及生活條件專案」第4階段會議，繼續為保障漁工工作權益努力。

勞動部表示，相信透過意見交流及對話，能汲取歐盟寶貴經驗及建議，作為台灣勞動部未來施政規劃參考。台歐盟勞動諮商會議，明年將輪由台灣主辦。（編輯：陳政偉）1120630

強推留才久用政策、移工人數破萬　勞動部：提前達標

基本工資調不調？勞動部：無委員反對調漲、漲幅Q3敲定

工會批企業趁併購解僱成員　勞動部：凝聚修法共識

全產總訴求提高「勞退提撥率」！總統蔡英文：已請勞動部研議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀