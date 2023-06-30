三井LaLaport高雄百億投資動土 陳其邁：帶動鳳山地方繁榮
擁有超過百年歷史的日商三井集團，今（30）日舉辦Mitsui Shopping Park LaLaport高雄新建工程動土儀式，該集團斥資百億元在鳳山衛武營東側打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心。今動土儀式現場包含高雄市長陳其邁、台灣三井不動產董事長久一康洋、台糖公司董事長楊明州、立法委員許智傑、高雄市議長康裕成率多名在地議員蒞臨參與見證。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁表示，感謝三井集團看好高雄、投資鳳山，久一董事長慧眼獨具選擇這塊戰略重要據點，條條大路通LaLaport，選在捷運交會點，鄰近議會、衛武營、飯店、住宅，年底還有捷運O10招商，百年日商三井不動產集團和地主台糖公司強強聯手，選定在鳳山發展最快速的寶地投資。
陳其邁強調，高雄去年百貨公司的整體銷售總額達725.62億元，居全國第二名，而2022年的營利事業銷售總額達5.8兆元，成長率排在六都前面，這次三井高雄LaLaport帶來2,000個就業機會，帶動鳳山地方繁榮，未來2026年開幕勢必還會為高雄消費力成長帶來強勁動能。
三井不動產集團董事長久一康洋表示，高雄LaLaport外觀設計將融入鳳山區域周邊的自然文化、藝術環境氛圍，並且為了讓顧客有舒適的購物體驗，設計規劃縱向移動比較少、低樓層的設施空間。高雄LaLaport佔地一萬三千坪，營建面積約六萬三千坪，計畫設立270間店鋪，目標2026年開幕。將引進首次來台、首次來高雄展店的日系品牌，投入日本國內外累積的開發營運KNOW-HOW，提供最充實的服務及娛樂機能，相信能滿足高雄市消費者的購物需求。
對於附近里民擔心有交通黑暗期，陳其邁則表示，在LaLaport的興建過程裡也做好交通評估，包括大小型車輛進出，路型的調整比如說燈號、車道還有停車場的規劃，也做好一些因應的措施，這裡包括道路、捷運、停車場都會做好妥善的規劃，也請市民朋友放心。