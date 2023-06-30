《如懿傳》辛芷蕾自揭性騷擾陰影 「痛苦到遺失記憶」花20年治癒
大陸女星辛芷蕾因演出《如懿傳》嘉妃一角爆紅，近期她挑戰演出舞台劇《初步舉證》，飾演受到侵犯的女律師。昨（29）日她發文坦言，自己曾受到性騷擾，並且花了20年來治癒自己，「只有女孩知道沒那麼簡單，它會讓你痛苦讓你自責讓你自我懷疑，會讓你不再相信人與人之間的關係」。
記者薛羽彤/綜合報導
辛芷蕾近期挑戰演出舞台劇，昨日演出滿10場後，告一小段落，她在微博上發文，因飾演的角色讓她憶起，小時候曾遭到性騷擾，嚴重到大腦甚至會自動刪除那段記憶，她花了20年來治癒自己，直到演出《初步舉證》她才想起來當初的自己，「我看見了那個因為害怕恐懼自責，而一直不願意面對的自己，看見了很多女孩淚目的眼睛，看見了她們欲言又止的嘴唇…我知道那後面是什麼，我知道。」
辛芷蕾明白要走出性騷擾陰影不容易，「只有女孩知道沒那麼簡單，因為它會讓你痛苦讓你自責讓你自我懷疑，會讓你不再相信人與人之間的關係」。辛芷蕾透露在某一場演出後，有一位女觀眾顫抖著握住她的手，感謝她能演出這樣的舞台劇，辛芷蕾很感動能透過自己用這種方式，讓大家思考這些議題，她也為性侵受害者發聲說：「我們需要被看見！需要被聽見！」
※【NOWnews 今日新聞
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