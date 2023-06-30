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金曲34／周湯豪首度入圍！與媽比莉走紅毯　淡定看有無得獎

▲周湯豪明天將與媽媽比莉一起走金曲獎星光大道。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪明天將與媽媽比莉一起走金曲獎星光大道。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

周湯豪（NICKTHEREAL）獲不少國際品牌邀約聯名合作與代言，繼麥當勞、哈根達斯等國際品牌代言，他更受邀擔任知名飲品的品牌大使，跨國共創推出全新單曲〈Cloud 9〉，他開心直呼：「真的炸！唱得超過癮！一個酷爽到不行的跨界音樂合作。」周湯豪入圍本屆金曲「最佳單曲製作人獎」，明（7月1日）將與媽媽比莉一起走金曲紅毯，他笑談保持平常心。

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周湯豪今年憑幫媽媽比莉製作的歌曲〈比莉卡厲害〉，與Jae Chong一起入圍本屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」，首度入圍金曲的他，對得獎與否保持平常心，明天他將與媽媽比莉一起走金曲紅毯，不少粉絲好奇作為「時尚指標」周湯豪與「時尚教母」比莉的紅毯戰袍將是如何呈現？他們保密到家，比莉自信表示：「一定帥、美為主。」

談到這次的跨界合作，周湯豪表示：「我滿喜歡這次的概念，大家在一個主題下去用自己的方式創作。」才華洋溢的他不僅自導自演〈Cloud 9〉的MV，所創立的「Wish You A Good Life祝你好命」創意團隊也推出5款只送不賣的聯名商品，可說是全方位服務的無敵聯名，且各大通路皆可買到印有周湯豪肖像的期間限定瓶身包裝飲料，周湯豪開心表示：「在雪碧上看到自己的人像，覺得是一個里程碑，很爽！」手握8項代言的他，無論是吃的、喝的、用的都可看見他的作品或身影，2023年才剛過一半即事業豐收，人氣、買氣相當驚人。

▲周湯豪為飲料品牌打造歌曲〈Cloud 9〉。（圖／環球音樂提供）
▲▼周湯豪為飲料品牌打造歌曲〈Cloud 9〉。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪為飲料品牌打造歌曲〈Cloud 9〉。（圖／環球音樂提供）
 
〈Cloud 9〉MV大陣仗搭景拍攝，隨著穿越叢林般的腳步、抵達宛如聖殿般的水中舞台，周湯豪率舞者在台上熱舞，從上方俯瞰的視角運鏡，舞者的肢體層次也成為場景設計的一部分，周湯豪表示：「這次MV玩了很多我ㄧ直想嘗試的創意。」有趣的是舞台搭在水中，進出都得走木板，自導自演的他演出的同時，也得不時進出確認畫面，加上要控場、跳舞等，執行難度相當高，一連拍12個小時才收工，無論對體力與專注度都是挑戰，他絲毫不嫌苦，僅表示：「其實已經很習慣自導自演了，這也算是我的招牌了。」


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