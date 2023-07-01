名家論壇》鈕則勳／大侯哥要強化硬漢魄力

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其次，宣示給他幾個月的時間衝刺，若是到登記參選前民調支持度沒有衝到第一，願意說服黨主席，主動和民眾黨柯文哲協調藍白整合方案。不論屆時的情況是侯仍第三，侯柯勝負互見但皆落後賴近10%，或是侯已穩定領先柯但仍無法將其邊緣化讓棄保發酵時，侯都應該主動提出協商議程與柯文哲協調整合成一組人參選，或是其他形式藍白整合的可能運作模式。
如此一來會有三大利基，第一，可給藍白整合一個可能的發起點，畢竟以往藍白合的議題總是透過媒體放話，雙方高來高去，基本上無誠意可言，遑論彼此建立互信，侯若能宣誓在特定條件下直接和柯溝通，藍白坐下來談的可能性才高 ; 第二，宣示願意主動協調，也能凸顯侯負責任的態度，強化侯在危機情勢中能以清晰的思路來創造解決問題可能性的形象建構，以呼應「臨危不亂、戰略清晰」的硬漢警長形象。第三，若真能啟動藍白合，除了可減緩藍軍支持者的焦慮外，也能讓柯粉願意支持這合作模式下的組合，而整合的「非綠陣營」也能進一步訴求中間選票，驅動政黨輪替。
再者，侯要勇敢果決地提出具體的兩岸政策，而非低調迴避或是講些不痛不養、難激起話題討論或共鳴的制式遣詞用字。或許是侯對兩岸議題不熟稔，擔心多說多錯，所以連民進黨政府不讓馬英九基金會邀請的陸生來台，或是夏季旅展可能也不讓對岸官員來參加的議題都鮮少積極回應，但愈不回應，國民黨的兩岸主場便可能愈來愈小 ; 就連侯在台大座談時點出「對兩岸和平的堅持」、或依據憲法與兩岸人民關係條例，包括日前「兩岸要像一家人，才有和平」等論述，仍無法創造和其他候選人的明顯區隔。
畢竟兩岸議題是國民黨和民進黨最大的區隔，且是藍軍具傳統優勢，而賴清德作為「務實台獨工作者」無法取得美國與對岸信賴，甚至可能將台灣推上戰爭邊緣的當下，侯只要積極地在兩岸議題上多著墨，提出明確具體的主張，除了可找回藍軍有處理兩岸關係能力的手感外，更能讓民眾看到侯企圖打破民進黨所建構不利兩岸關係互動氛圍的勇氣，拿到「保護人民、遠離戰爭」的主流詮釋權。特別是他的本土屬性綠軍難貼紅標籤，強化兩岸議題又能訴求深藍歸隊，多些強化主體性的論述又能呼應社會需求與增加和對岸博弈過程中的籌碼累積，若侯不多著墨此議題，等於是自廢武功。
最後，在郭台銘仍積極備戰、不排除自行參選的情況下，與韓國瑜的合體整合便成為黨內整合的最後一塊拼圖，所以，宣示侯韓同心，會邀請韓擔任重要角色，或某程度的對韓粉及深藍的質疑表示歉意，也是侯成就能屈能伸大丈夫形象魅力的當務之急。就算韓上屆大輸蔡英文兩百多萬票，仍有基層實力，並可訴求深藍族群，特別是當侯被質疑和國民黨連結不強、四大公投時「歲月靜好」、深藍對支持侯意興闌珊時，有韓的助陣，深藍歸隊便可期待，畢竟基本盤穩固，再藉由清晰且具魅力的形象人設，拓票到中間及年輕選民的機會才高。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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