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賈靜雯害羞到旋轉！圓夢合影「61歲不老男神」：青春時期唯一偶像

▲賈靜雯（左）和兒時偶像劉德華合照，直呼美夢成真。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
▲賈靜雯（左）和兒時偶像劉德華合照，直呼美夢成真。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

48歲賈靜雯近來參戰陸綜《乘風2023》（原名《乘風破浪的姐姐》第四季）在中國大陸翻紅，工作邀約不斷，昨（29）日出席香港大灣區電影音樂晚會，如願見到從唸書時就愛慕的男神劉德華（華仔），也圓夢拍了合照，自爆當下害羞到原地旋轉，「你們懂我的感受吧？」

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▲48歲賈靜雯參戰大齡女團選秀節目《乘風2023》。（圖／翻攝自賈靜雯微博）
▲▼賈靜雯（上圖）和華仔都拿過金馬獎最佳男女主角獎。（圖／翻攝自賈靜雯微博、台灣映藝提供）
▲劉德華與日本殿堂級音樂大師久石讓首度合作。（圖 / 台灣映藝）
賈靜雯在粉專透露，《乘風2023》同隊的劉雅瑟很夠義氣地拉著她去見劉德華，感動也很感謝對方，曝光的照片，賈靜雯被華仔輕搭肩膀，她雙手比愛心，臉上表情看得出來想刻意裝鎮定，卻掩飾不住興奮之情，「我雀躍不已的如同小朋友的害羞旋轉！也如願以償的合照！昨晚...真的有種美夢成真的感受」。

▲賈靜雯（左一）在劉雅瑟（右一）的介紹下如願和劉德華見面、合照。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
▲賈靜雯（左一）在劉雅瑟（右一）的介紹下如願和華仔見面、合照。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
身為劉德華的鐵粉，賈靜雯說，國中時期曾把所有的零用錢拿去買華仔的照片，並一張張珍藏在照片小本子裡，每晚寫功課都會拿出來放在旁邊陪伴自己，時常寫著寫著就趴睡在照片上進入甜甜的夢鄉，「他就是我青春時期唯一偶像，劉德華」。

▲賈靜雯（左）與華仔合影，她變成內心雀躍的小粉絲。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
▲賈靜雯（左）與華仔合影，她變成內心雀躍的小粉絲。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
貼文一發布，網友紛紛留言：「他也是我唯一偶像！我愛劉德華」、「好羨慕，我記得華神有說過他覺得台灣最美的是賈靜雯」、「我也有跟他拍照，蠟像的部分」、「我的讚是給華仔的」、「太夢幻了」、「這輩子無憾了」，有人說相差14歲的賈靜雯和劉德華站在一起同樣凍齡，還有人希望看到兩人同台飆戲。


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