中市公有停車場　充電車格7月起收費

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台中市停車管理處指出，為維護公有停車場充電車格使用秩序，自7月1日8時起實施充電車格收費管理，採第一小時20元，第二小時起每小時40元的累進收費制，各式證件及車種(含月票車)均依公告費率收費，未來將視使用率滾動檢討費率。
交通局長葉昭甫呼籲，請將「充電車格」留給真正有需要充電的民眾，遵守使用秩序，合理、公平使用公共資源，電動車若停放於台中市其它公有非充電車格(路邊、路外約11萬格)仍維持免收停車費的減碳鼓勵。
葉昭甫強調，市府持續推廣各項綠能措施及改善空氣品質，在電動車市場已日趨成熟且近年電動車輛數大幅成長之下，也積極向中央爭取充電樁建置補助，並逐年於公有停車場及公有場域增設充電設施，同時號召民間能源業者因應電動車充電需求日益增加，共同協助加速建設快充站，提供電動車主更多元的充電服務，以營造更友善的電動車輛環境，也有助推廣民眾使用低碳交通運具。
交通局說，充電車格依停車場法規定屬「專用性質」，任何車輛停放於充電車格，若未充電即屬占用行為，除將依充電車格公告的停車費率收費外，並依法實施車輛拖吊移置作業，民眾可以利用「告示牌」上的QR-Code協助舉報違規停放車輛；提醒民眾，公有停車場充電設施屬公共資源，任何人都應公平合理使用，將「充電車格」留給有「充電」需求的民眾。