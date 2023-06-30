三井LaLaport 第三店高雄動土　陳其邁：2026年開幕我應該還在任

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陳其邁表示，鳳山長期以來缺乏一個休閒購物的中心，感謝三井集團看好高雄、投資高雄，三井LaLaport選址臨近鳳山衛武營，這是LaLaport在台灣的第三個展店，是一個戰略非常重要的據點，距離國道、機場、捷運橘、黃線都很近，條條大路通LaLaport，捷運O10今年底也即將上網公告招商，將快速帶動鳳山整體蓬勃發展。
陳其邁指出，高雄去年百貨公司總銷售額達725億元，居全國第二名，且高雄營業總額從過去4.5兆元成長至5.8兆元，代表高雄整體的經濟與消費能力快速成長。
陳其邁也透露，LaLaport進駐後，預期將增加2,000個就業機會，及超過200個日本、台灣知名品牌進駐，成為鳳山未來新都心，提供市民全方位的休閒購物中心，加上鄰近國家衛武營音樂廳，一次滿足聽演唱會和消費購物的需求。
此外，陳其邁說，除了協助LaLaport的興建，市府也預先進行交通評估，及大眾運輸工具的妥善規劃，包括大小型車輛進出、路型調整、燈號、車道以及停車場等，預先規劃因應措施，做好相關動線，歡迎民眾到高雄旅遊消費。
鳳山三井LaLaport是三井不動產集團在台灣的第3座Mitsui Shopping Park LaLaport，在高雄鳳山國泰重劃區內，基地面積約1.3萬坪，預計闢建地上6層、地下2層，總樓地板面積逾6.2萬坪（206000平方公尺）的複合型商場，周邊緊鄰衛武營、鳳山商圈、高市議會，交通則有中山高與高雄捷運橘線，未來還有高捷黃線與橘線交會，將成為東高雄文創與休閒娛樂中心。
另外，針對香港天團「草蜢」確定在高雄加場演出，於10月28日舉辦《RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站》，成為首組踏上高雄巨蛋舉辦演唱會的香港團體組合。對此，高雄市長陳其邁表示，高雄市會配合在一連串的演唱會，除了交通還有夜市商圈等等，也會做好熱情主人的角色，歡迎大家來高雄。
陳其邁也提到，前幾天看到蔡一智在講說來高雄穿短褲，好像去夏威夷一樣，南部是非常熱情，草蜢其實在南部也有很多的歌迷粉絲，而且很重要的一點，我們這邊的巨蛋跟台北的小巨蛋比較不一樣，我們這邊可以更熱情、更奔放、更大聲一點，聽草蜢的歌不熱鬧一點好像會不夠勁、不夠味，所以要來這裡盡情吶喊，盡情享受，我們建議是最好來高雄。