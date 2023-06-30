9月開演唱會！范瑋琪挺黑人遭嗆「退票抵制」 最新票房狀況曝光
黑人陳建州近日捲入MeToo風波當中，而老婆范瑋琪發文力挺丈夫，表示相信黑人是個正直的人，「身正不怕影子斜」，結果遭到不少網友砲轟，並且抓出文章疑點，甚至有網友喊出9月演唱會應該要退票抵制。而根據活動售票頁面最新票房情況來看，其實與事發之前差不多，大約銷售7成至8成左右。
記者張嘉哲/綜合報導
范瑋琪過去幾年因為疫情期間，針對口罩言論引起軒然大波，睽違3年終於重返樂壇，預計在9月8日在台北流行音樂中心舉辦演唱會，沒想到老公陳建州卻捲入性騷風波當中，而范瑋琪也發聲力挺丈夫，沒想到卻讓部分粉絲喊要退票「真的不想去看了！直接退票」。
然而實際查看范瑋琪寬宏售票系統平台，票價一共有6種價位，目前只有最便宜的1280元銷售完畢，但其他價位的票價其實也剩下不多，以北流5000席位來看，整體售出的票券也有達到7成至8成以上，與五月底開賣時其實相差不遠。
不過仔細再看售票系統上的「注意事項」，其實有寫著相關退票規定「換票等同退票，退票期限於購票日後三日內可辦理退票，購票日後第四日以後截止退票申請」，如果對於票券更換有疑慮的民眾，可能要再聯絡官方售票客服人員。