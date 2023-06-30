IZ*ONE崔叡娜太愛Olivia Rodrigo！MV取名「討厭Rodrigo」被下架
韓星崔叡娜曾是限定女夯團IZ*ONE的成員，待團體2021年4月解散後，崔叡娜同年宣布SOLO出道，並於本月27日發新專輯《HATE XX》，但其中與(G)I-DLE成員雨琦合作的歌曲〈Hate Rodrigo〉惹出爭議，除了在歌名打上美國歌手Olivia Rodrigo的名字、命名為「Hate Rodrigo」，該曲的封面、MV拍攝手法，都與Olivia Rodrigo的作品〈deja vu〉相似，許多網友、業界人士都看不下去，〈Hate Rodrigo〉MV就在昨（29）日改為私人影片。
記者陳雅蘭/綜合報導
崔叡娜曾表示欣賞Olivia Rodrigo，所以新歌〈Hate Rodrigo〉大膽把對方名字打上去，就連封面、MV拍攝手法都與Olivia Rodrigo的〈deja vu〉相似；崔叡娜在新歌發布會上就說，〈Hate Rodrigo〉是用可愛直白的方式，對憧憬的對象表達羨慕、嫉妒、又喜愛的情感。
網友認為崔叡娜與公司的做法太過草率，即使是喜歡的藝人，不能因為想跟對方一樣，就一昧「模仿」對方風格，更在人名面前加上「討厭」負面詞彙，卻對外宣稱是「原創曲」，直呼：「丟臉丟到國外去！」業界人士則表示作品「沒有原創性」，行為已超過「致敬」範圍。
崔叡娜的行為似乎惹來Olivia Rodrigo不滿，根據韓媒報導，Olivia Rodrigo已主動要求崔叡娜下架〈Hate Rodrigo〉MV，撇除歌名不談，MV內容已侵犯著作權，崔叡娜的公司「樂華娛樂」對此表示「瞭解情況中」。
Olivia Rodrigo是美國創作歌手、演員，她在2010年主演迪士尼電視劇《音樂玩家》和《歌舞青春：再譜樂曲系列》嶄露頭角；2020年首次發行的單曲〈駕照〉迅速爆紅，作品成了2021年最暢銷歌曲之一，奠定Olivia Rodrigo在樂壇的地位；她的專輯《SOUR》更贏得葛萊美獎眾多獎項；《告示牌》便封她為2022年「年度女性」。