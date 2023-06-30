瓦格納首腦普里格津疑似已回聖彼得堡？推特流傳搭直升機移動照
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動「一日兵變」後，他的最新動向與人身安全就一直是外界關注的焦點。而30日有烏克蘭網友在推特分享疑似普里格津搭乘直升機，出現在聖彼得堡（St. Petersburg）的照片，不過這並未獲得官方或主要媒體證實，目前普里格津的行蹤仍然是謎。
記者倪浩軒/綜合報導
根據推特上流傳的照片，疑似普里格津的男子穿著皮夾克，頭戴帽子臉戴口罩，提著公事包，十分低調地走進直升機，身後還有類似保鑣的人在警戒。網友表示普里格津人就在聖彼得堡，但也有人質疑這些照片的真實性，另外從照片中，其實也很難判斷該男子是否為普里格津。
根據《BBC》報導，普里格津行蹤的最後官方說法，是白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）所說普里格津於27日抵達白俄，而根據《BBC》追蹤普里格津的飛機，那架載著他前往白俄羅斯的班機，已經返回聖彼得堡與莫斯科，但不知道普里格津是否在飛機上一起返回俄羅斯，也不清楚他究竟人在何處。
《BBC》引述英國調查人員的看法，按照蒲亭過去的作風，不太可能原諒普里格津，許多叛逃的前俄羅斯官員，最終都被莫斯科的特工在海外毒死，普里格津如果不想加入這份死亡清單，他的餘生可能都必須保持高度警戒。至於瓦格納的士兵們，一部分將被俄羅斯國防部吸收，一部分將前往白俄羅斯，一部分將結束軍旅生涯，相較於普里格津行蹤成謎，可以肯定的是，瓦格納傭兵已經不再是過去那隻讓烏克蘭人頭痛的戰鬥力量，這對基輔來說是項好消息。