小紅老師告NONO「5項罪名」受害女達25人！發聲明揭男方20年惡行
網紅直播主「小紅老師」今（30）日下午親自到台北地檢署按鈴申告，對藝人NONO（陳宣裕）提出涉嫌性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪名，目前累積受害女子達25人，並發出聲明，揭開NONO這20年來的惡行，對此，NONO也透過經紀人回應：「那就交由司法調查。」
記者郭佩蓉/台北報導
小紅老師在聲明中指出，NONO這20年來不斷找上各種職業、各種年紀的女性下手，「利用臉書、微信、IG等不同媒介，或是直接在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性侵或強制猥褻，包含芳療師、八大工作者等人，人數多達20位以上」。
小紅老師目前也與已知的被害者達成共識，決定要對NONO提出告訴，「就算NONO在演藝圈在社會上的權力與財力都是我的好幾十倍，就算所有的惡劣話語24小時不斷的攻擊我，就算這場戰役很難很難，我依然會勇敢地走到最後，希望今天之後不會再有人需要承受這樣的傷害與困難重重的過程。我會義無反顧地讓這種惡狼消失在人間與演藝圈，避免更多無助的女孩受害」。
※【NOWnews 今日新聞
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