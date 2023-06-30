南北水情兩樣情！中部以北3水庫滿庫　曾文展開10%保衛戰

高回饋限制多！專家傳授海外刷卡撇步　先選「無上限」最高有3%

▲國人瘋海外旅遊，尤其日韓更是熱門旅遊地，但海外刷卡有1.5%手續費，信用卡達人傳授海外刷卡撇步。（圖／美聯社／達志影像）
▲國人瘋海外旅遊，尤其日韓更是熱門旅遊地，但海外刷卡有1.5%手續費，信用卡達人傳授海外刷卡撇步。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

邊境解封，國人瘋海外旅遊，銀行也積極搶攻海外旅遊商機，尤其日圓狂貶，赴日旅遊大爆發，銀行在信用卡也加碼回饋，日韓刷卡回饋甚至最高到10%，但使用高回饋信用卡真的就賺到嗎？信用卡達人寶可孟今（30）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，有些高回饋都要搶登錄名額，不僅麻煩、有時也很難搶到，建議優先選擇回饋「無上限」的信用卡，目前最高還有3%回饋無上限，至少這「3%」可以拿得到，扣除海外刷卡手續費1.5%，甚至還倒賺。

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由於出國旅遊正夯，民眾海外消費力持續爆發，根據國泰世華銀行統計，截至今年5月底為止，國泰世華卡友旅遊消費簽帳金額，較去年同期成長逾7倍，其中航空及旅行社（含OTA）簽帳成長皆超過10倍，表現最為亮眼。

也因日圓貶不停，國人更愛到日本旅遊，兆豐銀行信用卡暨支付處長蔡秀玲今日受訪也透露，今年6月日圓刷卡簽帳金額較去年同期成長209%，累計前6月日圓刷卡簽帳金額更較去年同期成長281%。她進一步分析，今年上半年日圓刷卡簽帳金額受惠於1月的過年跟4月的清明年假，因此，簽帳金額最高，對比去年的過年與清明連假同期成長高達341%。

不過，受疫後旅遊潮影響，團費、機票費用居高不下，民眾安排出國行程時更需要精打細算，海外刷卡也要支付1.5%手續費。對此，信用卡達人寶可孟表示，選擇海外刷卡回饋1.5%以上的信用卡就不會吃虧，甚至挑選有2%、3%回饋的信用卡，還會倒賺。

只是，海外刷卡高回饋有時看得到卻不一定吃得到，寶可夢提醒，有些銀行因行銷預算有限，又要吸引大家眼球，就會用一點點預算把回饋拉到7%、8%以上，還要搶登錄且限制名額，有時很難搶得到。

因此，寶可孟建議，大家在挑選信用卡時，可先檢視自己的消費習慣及使用目的，若是海外旅遊刷卡，可優先選擇刷卡回饋「無上限」的信用卡，目前不少銀行都有推出刷卡回饋「無上限」的信用卡，最高還有3%回饋。

以台北富邦銀行的J卡來說，日韓消費回饋3%無上限，超過3%加碼回饋部分，最高可到10%，但要登錄才行。因此，若不幸沒登錄到，至少還可拿到3%的回饋。另外，像是聯邦銀行吉鶴卡則是日幣一般消費3.5%回饋，同樣回饋無上限。

當然，對於到歐、美旅遊的人來說，寶可孟同樣建議，可選擇至少有1.5%海外刷卡回饋的信用卡，不少銀行同樣有提供3%回饋無上限，像是兆豐銀行利多御璽卡就有海外3%回饋無上限優惠，還有聯邦銀行幸福M卡也是海外消費3%回饋無上限，不見得只有在日韓消費才享有3%回饋「無上限」。

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