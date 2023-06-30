名家論壇》木夫／柯文哲派愛將挑戰蔡其昌為哪齣？

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而且，蔡壁如提出的政治議題主張其實也沒什麼說服力。就在柯文哲決定派蔡壁如到台中之後，蔡壁如就在網路公開撰文批評大家對立法院一黨單獨過半失望極了，認為三黨不過半應該是更好的解方，因為只有關鍵性的少數才是讓良心法案通過的策略，然後還舉了氣候變遷因應法來當作例子。
但是，這屆立法院有不聽小黨聲音?通過法案沒良心?就用蔡壁如所提氣候變遷因應法來看，這法案即是在蔡其昌副院長擔任主席下敲槌三讀通過，試問柯文哲與蔡壁如，立委提案版本將近30案，每個政黨包括民眾黨在內都有委員提案，全部都在委員會歷經質詢、逐條審查，有發生國民黨是立法院最大黨時在程序委員會就阻擋在野黨立委提案嗎？
再說，氣候變遷因應法經過多次審查跟協商，法案通過內容有許多是由在野黨提出的，包括像是有關原住民族的公正轉型、各部會責任歸屬、低碳飲食推廣等等，以及淨零目標入法也是符合各在野黨的訴求。說細一點，這部氣候法具體規範了政府要制定「國家因應氣候變遷行動綱領」、「階段管制目標」到「部門行動方案」，以及地方政府須制定「溫室氣體減量執行方案」，在在都是要求政府達成台灣淨零任務的管考制度。
又多說一下，這部氣候法有一項非常重要的關鍵，就是將公正轉型入法，在法令第一條即明訂落實公正轉型，並且清楚定義何謂公正轉型，確立主辦機關是國發會，必須廣詢公民參與意見，定期擬訂國家公正轉型行動計畫及編寫成果報告。難道這些是蔡壁如所指的沒良心部分?
柯文哲把苗頭對上蔡其昌，也可想見還有一個原因是柯文哲老愛把民進黨派系當成政治操作議題，凡事千錯萬錯都算新潮流，先姑且不論這命題大有問題，柯文哲要把新潮流印記套在蔡其昌身上也是瞎搞。蔡其昌第一次爭取參選副院長的時候，當時陪著他一起開記者會的委員是鄭麗君、趙天麟、吳秉叡、劉櫂豪、李昆澤、黃偉哲，另外連署支持的還有蕭美琴、邱議瑩等委員，這些要算是哪一派?壓根要說就都是民進黨青壯派。
總而言之，柯文哲派蔡壁如到台中去選立委，絕不是為了推動台中的建設，更不是對台中海線有什麼理想抱負，完全就是出於政治計算，未來選舉議題預料將會是主攻全國性政治議題，當然這也會是蔡其昌展現自己在兩屆副院長任期中所積累的國會專業能力的機會。而蔡其昌也必然能靠著他在爭取地方建設、選民服務的優秀成績贏得選民支持。至於國民黨不論是派誰出來選，多年來從沒有在地服務選民的誠意，終將跟侯友宜一樣是做老三的命運。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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