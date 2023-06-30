憋不住尿？醫揭「尿失禁」5大原因

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▲ 尿失禁不僅會影響生活品質，也會影響到患者的自信心。（示意圖／每日健康）
戴定恩在臉書專頁《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業》發文提到，尿失禁是指無法控制尿液的流出，不僅會影響生活品質，也會影響到患者的自信心，因此患者需要了解自己的症狀，並盡早尋求醫療幫助。
戴定恩指出，「膀胱過度活躍」是一種常見的膀胱疾病，症狀包括頻尿、夜尿等，當膀胱過度活動時，可能會無法容納足夠的尿液，並且會在不適當的時間收縮，從而導致尿失禁，而前列腺是男性生殖系統的一部分，位於膀胱底部，若有「前列腺問題」，可能會影響到尿液的流動，像是前列腺發炎可能會導致排尿困難和尿道痛、前列腺癌則可能因腫瘤擠壓膀胱或尿道，進而導致尿失禁。
戴定恩直言，「神經系統問題」也會引發尿失禁，如中風患者因腦部控制排尿的神經遭損壞、多發性硬化症或是患有脊髓損傷的人，都可能會有尿失禁症狀，而嚴重的跌倒或車禍、尿道手術都有可能會導致「膀胱破裂或損傷」，進而影響到排尿功能。至於「藥物和飲食」方面，利尿劑、某些抗抑鬱藥、某些食物和飲品可能會刺激膀胱、增加尿液產生量，進而導致尿失禁。
本文經台北慈濟醫院泌尿科主治醫師戴定恩臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業》授權報導
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