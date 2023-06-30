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落枕脖子不能動！ 骨科醫曝「挑對枕頭」4訣竅

落枕脖子不能動！ 骨科醫曝「挑對枕頭」4訣竅
落枕脖子不能動！ 骨科醫曝「挑對枕頭」4訣竅

每日健康-每日都做得到的健康

許多人都有過落枕經驗，導致隔天起床脖子不太能轉動。對此，台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫表示，正常情況下，每個人每天會有6小時以上躺在枕頭上，所以選擇一顆適合自己的枕頭非常重要，並分享挑選枕頭的4個訣竅，包括確保支撐力、選擇枕頭高度、好清潔的枕頭和試用枕頭。

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▲ 許多人都有過落枕經驗，導致隔天起床脖子不太能轉動。（示意圖／Shutterstock）

嚴可倫在臉書粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫 醫師｜海線大甲清水沙鹿｜脊椎 關節 骨鬆 專業 - 骨筋中外》發文指出，好的枕頭能夠避免落枕困擾，而每個人對於枕頭的高低軟硬喜好不同，選購時要以躺起來舒適為主。

嚴可倫提到，選枕頭時，一定要確保枕頭的高度和形狀能夠提供適當的支撐，讓頭頸部保持自然姿勢，並避免那種過高、過低或一躺下去就塌下去的枕頭，而合適的枕頭高度，最好是正躺的時候，脖子不要太向前彎，也不要向後垂；側躺的時候，頭部能和背部的脊椎成一直線。

圖／翻攝自 臉書／有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫 醫師｜海線大甲清水沙鹿｜脊椎 關節 骨鬆 專業 - 骨筋中外
圖／翻攝自 臉書／有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫 醫師｜海線大甲清水沙鹿｜脊椎 關節 骨鬆 專業 - 骨筋中外
嚴可倫也提醒，選擇一個容易清潔和維護的枕頭也是關鍵，有些枕頭可能具有可拆卸和可機洗的外套，這樣更容易清潔，也可以考慮防菌或抗過敏的枕頭，以減少對灰塵和其他過敏原的敏感反應。最重要的是，每個人對枕頭的偏好有所不同，只有用過才知道，因此建議在購買之前查看有關退貨和試用期的說明，以確保有足夠的時間試用枕頭，確定它是否符合自身的需求和舒適度。

本文經台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫臉書粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫 醫師｜海線大甲清水沙鹿｜脊椎 關節 骨鬆 專業 - 骨筋中外》授權報導

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