落枕脖子不能動！ 骨科醫曝「挑對枕頭」4訣竅

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 許多人都有過落枕經驗，導致隔天起床脖子不太能轉動。（示意圖／Shutterstock）
嚴可倫在臉書粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫 醫師｜海線大甲清水沙鹿｜脊椎 關節 骨鬆 專業 - 骨筋中外》發文指出，好的枕頭能夠避免落枕困擾，而每個人對於枕頭的高低軟硬喜好不同，選購時要以躺起來舒適為主。
嚴可倫提到，選枕頭時，一定要確保枕頭的高度和形狀能夠提供適當的支撐，讓頭頸部保持自然姿勢，並避免那種過高、過低或一躺下去就塌下去的枕頭，而合適的枕頭高度，最好是正躺的時候，脖子不要太向前彎，也不要向後垂；側躺的時候，頭部能和背部的脊椎成一直線。
嚴可倫也提醒，選擇一個容易清潔和維護的枕頭也是關鍵，有些枕頭可能具有可拆卸和可機洗的外套，這樣更容易清潔，也可以考慮防菌或抗過敏的枕頭，以減少對灰塵和其他過敏原的敏感反應。最重要的是，每個人對枕頭的偏好有所不同，只有用過才知道，因此建議在購買之前查看有關退貨和試用期的說明，以確保有足夠的時間試用枕頭，確定它是否符合自身的需求和舒適度。
本文經台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫臉書粉專《有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫 醫師｜海線大甲清水沙鹿｜脊椎 關節 骨鬆 專業 - 骨筋中外》授權報導
延伸閱讀
不只塑化劑、菸酒影響女性乳癌！ 營養師示警：3種「下班必買宵夜」千萬別碰
吃到毒莓果怎麼辦？ 藥師揭A型肝炎懶人包：遇6症狀要馬上就醫