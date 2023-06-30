魚肉有重金屬，吃不吃？醫：中小型魚類、養殖漁最安全

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哪種魚比較多重金屬？
一般而言，位居生物鏈裡階層較高的魚類，例如大型的洄游魚類或深海魚類，會隨著食用海藻、小魚等攝食過程的生物累積效應，而使魚體內的重金屬濃度變高。例如，鯊魚、旗魚、鮪魚、油魚等都是較容易含有較高重金屬的魚種。
大魚和小魚的重金屬含量差別
由於大型魚類通常是掠食性的，會吃下許多小型魚類，因此會累積更多的重金屬在身體裡。相反地，小型魚類通常是草食性或雜食性的，會吃下較少的重金屬，因此其重金屬含量相對較低。因此，在食用上，建議選擇中小型的魚類，並多樣化攝取不同種類的魚類，以降低風險。
淡水魚或深海魚的重金屬含量差別
淡水魚或深海魚的重金屬含量並沒有絕對的差別，主要還是取決於其生長環境和飲食習慣。
一般來說，淡水環境中的重金屬污染可能來自於工業廢水、農業用水、礦山開採等人為活動，而深海環境中的重金屬污染可能來自於自然地質作用、火山噴發、海底微生物代謝等自然現象。因此，在選擇淡水或深海魚時，要注意其產地和品質是否符合衛生標準。
如何避免吃到漁的重金屬含量超標？
減少深海大型魚的食用頻率，或是避免食用。
食藥署也修正了「魚類攝食指南」，顛覆一般民眾根深蒂固觀念，建議民眾最好不要食用鮪魚、旗魚等大型深海魚類，以免因魚肉累積的重金屬「甲基汞」在人體內堆積。
選擇合格養殖漁。
養殖的漁，主要受到其水源和飼料的影響。因此，在選擇或經營養殖場時，要確保水源清潔無污染，並定期檢測水質。另外，在選擇或提供飼料時，要確保其來源可靠無毒素，並符合相關法規規定。此外，也要避免使用大量含有抗生素或其他化學物質添加的養殖漁類。
對於飬殖漁肉的監測，政府機關都會有定期進行檢測，在自然狀態下，那些存在於魚肉中的汞、鋅、銅、鎳、鉛和鎘之含量監測，作為養殖環境污染評估的基礎資料。
目前這些監測都顯示，養殖魚類重金屬含量，大部分都皆低於1ppm ，可以知道來自飬殖漁肉是比較少有重金屬超標的，民眾可以安心食用的。
而英國科學家也同意認為，人工養殖的魚通常比野生的魚安全，因為人工養殖的飼料，已清洗或祛除了，很多有毒化合物或重金屬。
中小型魚類，時常更換魚種。
專家建議例如今天吃秋刀魚，明天吃鯛魚，後天吃海鱺等方式，避免長期、高頻率食用同一魚種，而對健康造成負擔。食藥署也提醒，對於嗜吃魚類的民眾，建議「多樣化選擇」吃遍各種大小魚類。
黃軒在文中鼓勵大家吃漁，因為食用高油脂的魚類，包括鮭魚、金槍魚、沙丁魚和鯖魚，可以降低患心血管疾病的風險，這是因為這些海洋魚類含有omega 3（歐米茄-3）脂肪酸中的其中兩類EPA（二十碳五烯酸）和DHA（二十二碳六烯酸）。
除了Omega3，魚還有其他有益的營養成分，包括能保護細胞免受傷害和感染的微量元素硒，支持健康的新陳代謝的碘，以及蛋白質。
所以吃漁可以 腦好壯壯、心臟風險下降。他提醒要吃漁的民眾可依食藥署建議「多樣化選擇」各種大小魚類，勿僅偏好特定魚種大量食用，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素，吃的健康又營養。
本文經 黃軒醫師 臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》授權報導
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