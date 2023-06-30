凍齡秘訣！醫破除「抗老4迷思」：不只年輕人要保養

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▲ 現代人非常重視皮膚保養。（示意圖／Shutterstock）
吳易儒在IG粉專《鼠鼠的醫美小講堂 吳易儒醫師｜湖口 桃園 新竹東區｜醫美 微整形 電波 音波 芳療 精油》發文指出，一些人以為「抗老產品可以完全逆轉皺紋和老化跡象」，實際上抗老產品只能改善皮膚狀態並減緩老化跡象，並無法完全逆轉皺紋和老化，預防和維護才是關鍵，建議選擇含有抗氧化劑、保濕劑和細胞再生成分的產品，同時配合健康的生活方式，才可以保持皮膚的年輕狀態。
吳易儒表示，多數人認為「只有使用高價位的抗老產品才有效果」，但價格並不是衡量抗老產品有效性的唯一標準，不妨先確定自己能負擔的價錢，再選擇含有維生素C、玻尿酸、膠原蛋白等科學證據支持的成分的產品，以有效又健康地進行抗老保養。另外，並不是「只有外部護理才能對抗老化」，因為抗老是要從內而外進行的，均衡飲食、豐富的營養、充足的睡眠和適度的運動都有助於維持皮膚的健康。
吳易儒強調，一些人覺得「只有年輕人才需要抗老」，一旦過了一定歲數，就不需要抗老化，但其實無論幾歲，每個人都應該關注皮膚健康，提早開始抗老護理，才可以有效預防和減緩老化跡象的出現。
本文經聖宜診所美容主治醫師吳易儒IG粉專《鼠鼠的醫美小講堂 吳易儒醫師｜湖口 桃園 新竹東區｜醫美 微整形 電波 音波 芳療 精油》授權報導
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