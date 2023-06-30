吳慷仁又被爆料！邀請演出遭拒絕 他揭「私下真實面」
吳慷仁被匿名爆料者影射「四處約砲」，把演藝圈當後宮、以自身影響力主導戲劇選角，針對多項指控，吳慷仁昨（29）日深夜發文一一反擊。不只《麻醉風暴》的導演蕭力修替他說話，曾與他有接觸過的網友也站出，揭露吳慷仁的工作態度。
記者薛羽彤/綜合報導
原PO在PTT上發文表示，多年前朋友只是剛畢業的新導演，寫了一個劇本想要投短片輔導金，想找吳慷仁當男主角，但是被對方拒絕了。正因為吳慷仁沒有經紀人，凡事都親自處理，他寫了一長篇的信回覆，「包括角色設定跟調性他有什麼看法，他非常認真地把一個小咖的劇本看完了，還給了很多見解跟建議」，最後留下他的手機，歡迎對方有任何問題都可以討論。
原PO的朋友雖然被吳慷仁拒絕，但感受到對方誠意十足，對他印象大為加分，「我不敢說他一定男女關係都處理得很好，但他這種愛惜羽毛的人，是不可能會me too的」。許多網友同意原PO的說法，但認為敬業跟me too沒有關聯，紛紛表示「但從敬業態度延伸到其他方面太沒邏輯」、「故事很暖，但敬業和男女關係沒有一定關聯」、「看他幾個訪問就能知道他很認真看待工作，他年輕是苦過來的很惜福」、「最後一句這樣寫不對吧，兩碼子事」。