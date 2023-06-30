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康康「愛亂撒小費」出手超大方！王夢麟幫收拾殘局卻被傳A錢

▲康康（左）與王夢麟（右）共同登上《那些年。那些歌》大談兩人過往趣事。（圖／年代提供）
▲康康（左）與王夢麟（右）共同登上《那些年。那些歌》大談兩人過往趣事。（圖／年代提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

資深藝人康康（康晋榮）今年舉辦巡迴演唱會慶祝出道25周年，不少演藝圈好友到場支持，顯現康康的好人緣，近日康康與王夢麟共同登上節目《那些年。那些歌》大談兩人過往趣事，康康遭王夢麟爆料過去個性「愛撒大錢」，常一時興起亂撒小費，留王夢麟收拾殘局，氣到開罵要康康學著「持家」，康康聽完卻笑說，因為王夢麟經常撿被他亂丟的紙鈔，所以江湖流傳著「王夢麟都在A康康錢」的謠言，王夢麟一臉無奈，兩人鬥嘴模樣讓現場笑聲連連。

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▲康康（右）與王夢麟（左）兩人演唱多首經典好歌。（圖／年代提供）
▲康康（右）與王夢麟（左）兩人演唱多首經典好歌。（圖／年代提供）
康康大讚王夢麟唱歌和模仿功力一流，是他年輕時學習的榜樣，康康回憶過去，提到王夢麟有偶像包袱，鮮少在綜藝節目露臉，卻願意到康康主持的節目裡玩遊戲，當時遊戲規則是要王夢麟唱一首歌，歌唱分數要超過95分才算過關，否則會被懲罰，康康為保護王夢麟自願陪唱，沒想到最後卻因1分之差挑戰失敗，兩人抱在一起慘遭淋水懲罰，事後康康相當擔心王夢麟會因此感冒，不過也因康康貼心的舉動，為兩人立下不解之緣、成為忘年之交的好友。

康康為人孝順經常安排回家鄉的PUB演唱，父母都會專程看他演出，康康坦言，初期考量父母在場，講笑話時多少會因尺度問題而感到彆扭，但他轉念一想「我是專業表演者，這關過不了，憑什麼當藝人」，卸下包袱後，康康的表演變得更加幽默風趣，父母也笑得合不攏嘴、心情相當愉快，王夢麟讚賞「跟孝順的人當朋友是對的」。

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