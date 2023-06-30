楊鎮浯、吳芳銘接任北農董總 常董席次之爭農委會拿3席
台北農產營銷公司今（30）日續行召開董事會，選任新任董事長與總經理，在歷經約1個小時左右的會議後，北農新任董事長為楊鎮浯、總經理為吳芳銘。楊鎮浯會後接受媒體聯訪表示，其實所有的股東代表都有一致的目標，就是要確保北農好，而外界所述北市府想要全拿常董席次也是子虛烏有，北市府這次也相當有誠意，僅剩1席的常務董事，農委會則佔有3席。
記者黃仁杰／台北報導
楊鎮浯指出，相信所有的股東代表就是要確保北農好，有質優、價美、量足的農產品可以購買，更重要的是食安以及交易的公開透明，未來會持續努力，北市府一直抱持著這樣的初衷，也沒有打算要「全拿」常務董事，北市府這次也相當有誠意，維持1席次的常務董事，農委會則是3席。
總經理提名部分，楊鎮浯說明，也依照提名，請當過雲林農業處處長、以及前高雄市長韓國瑜時期的農業局長的吳芳銘擔任，相當有信心能讓北農有辦法保障農民、承銷商、消費者，並維持交易的公開透明，「如此才是好的結果，我們接受各界的鞭策，不會存在任何派系主掌北農的問題，而是讓北農能夠越來越好，由台灣的民意監督來主導。」
常務董事分配部分，楊鎮浯指出，7席常董原本的規劃是希望北市府2席、農委會2席、其餘的民股農會3席，沒有任何全拿的問題，而最終結果北市府僅剩下1席的常務董事，農委會則佔有3席，「相當有誠意」。