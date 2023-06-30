MAMAMOO華莎全力爭取愛情！倒追大12歲男成功　第1位也是最後1位

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媒體透露，A男是華莎的精神重要支柱，「華莎每次面臨重大決定時，A男總是會給予對華莎未來有幫助的建議」，A男對華莎來說不僅是男友，亦是人生導師，他們也因此相互扶持，感情更加穩定。對於緋聞，華莎經紀人則表示「確認中」。
網友對於華莎勇敢追愛的行為感到震驚與開心，也翻出華莎4年前曾在節目《俘獲芳心頻道》透露追愛故事，華莎節目中表示2018年倒追一位上班族，由於自己在螢光幕前的形象關係，男方多次拒絕華莎心意，但華莎努力不懈直球追愛，2人最後決定在一起，MAMAMOO成員輝人曾因此開心到落淚。
華莎節目中提到自己25歲時，跟現任男友在冬天認識，「我追著他跑了1年，可是那位一直拒絕，但當我們真正決定交往時，反而是他對我更好」，即使華莎凌晨4、5點肚子餓，男友也會起床，去買她想吃的食物，華莎說：「從交往到現在都沒有變過，所以我以為所有的男生都這樣。」她並表示對方是初戀，「他是第一任，也是最後一任」。
此外，華莎曾於2019年發行歌曲《傻瓜（Twit）》，歌詞就是她的戀愛心境，含義為「那個人給了我毫無保留的愛，隨著時間的流逝，因為工作而疏忽對方，你的人生為什麼是只為了我而呼吸呢？你真是傻瓜，但其實真正的傻瓜，是我」，根據歌詞在對比華莎的戀情，明顯就是訴說她跟A男的故事。