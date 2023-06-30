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最受日本人喜愛的神祇　象徵五穀豐收、商業繁盛的「稻荷桑」

▲稻荷神是日本神話中穀物、食物之神的總稱。（圖／翻攝自dime.jp）
▲稻荷神是日本神話中穀物、食物之神的總稱。（圖／翻攝自dime.jp）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

日本全國有高達八萬多間的神社，其中稻荷神社就佔了三萬多間，是日本數量最多的神社。稻荷神社的總社位於京都市伏見區內的伏見稻荷大社，於1994年被登記為世界文化遺產。要能被登記為世界文化遺產，需要該國政府經過多年的努力與準備，才有辦法獲得聯合國教科文組織的認可，由此可知伏見稻荷大社在日本國人心中的地位有多重要。然而稻荷神社所祀奉的究竟是什麼神？在稻荷神社一定會看到狐狸，難道大家拜的是狐狸嗎？

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▲ 稻荷神社的特色就是「狐狸」，很多人以為稻荷神社是祭祀狐狸，但狐狸是稻荷神的使者。（圖／翻攝自serai.jp）
▲ 稻荷神社的特色就是「狐狸」，很多人以為稻荷神社是祭祀狐狸，但狐狸是稻荷神的使者。（圖／翻攝自serai.jp）
「荷」在中文有負擔、背擔之意。稻荷在日本古語就是「背負稻子果實」之意。由於日本的傳統信仰－神道教是泛靈信仰，任何事物都有守護神，以農業、漁業立國的日本，就把掌管穀物與食物的守護神統稱為稻荷神，象徵著豐產。例如神道教中的倉稻魂命、豐宇氣毘賣神、保食神、大宜都比賣、若宇迦賣神、御饌津神，以及後來傳入的佛教荼枳尼天，都被視為稻荷神。因此稻荷神是最貼近庶民生活的神祇，甚至被親切地稱為稻荷桑，很像是台灣土地公那般的存在。不過稻荷神社仍有主祀神，那就是「宇迦之禦魂神」。

宇迦之禦魂神（うかのみたま－Ukanomitama）中的宇迦（Uka）是代表食物的古老形式，在古語中代表穀物、食物之意，為穀物與食物之神， 亦有「居住在稻米中的神秘之神」之意。該神祇最早出現在《古事記》，記載著祂是須佐之男命和神田一姬所生。前者是日本開天闢地神所生的三貴子之一，也是負責管理海洋以及葦原中國的神而後者則是農業與食物神，她有個同母異父的哥哥－大忍神，則是代表豐收的農作物之神。

▲伏見稻荷大社主要是祀奉以宇迦之御魂大神為首的諸位稻荷神，自古以來就是農業與商業的神明。（圖／翻攝自regency-trvl.com）
▲伏見稻荷大社主要是祀奉以宇迦之御魂大神為首的諸位稻荷神，自古以來就是農業與商業的神明。（圖／翻攝自regency-trvl.com）
到了《日本書紀》，被稱為倉稲魂命（うかのみたまのみこと）。書中記載祂是日本創造神，伊邪那岐命與伊耶那美命所生。創造神在創造大島後，力氣用盡，在過於飢餓的情況下所誕生的。因此在日本傳統觀念裡，五穀神是因飢餓時對食物的需要而出現的。雖然無論在《古事記》或是《日本書紀》沒有詳載祂的功績與性別，不過在《日本書紀》有提到，當時神武天皇在戰場上對宇迦之禦魂神祭祀時，將干米賜予神名「五香之目」，因此祂似乎自古就被視為一個女神來崇拜。

稻荷神的信仰，始於奈良時代。在《山城國風土記》的文章中，「Inari（稻荷）被寫為「伊奈利」，為「Inenari（長出稻子）」、「Ineninaru（結成稻米）」的縮寫。因為稻米被視為人類生存的根本，因此又被視為象徵天地靈德。有此一說，相傳在富士山上，有個強大的畑世族將稻荷神視為自己的守護神、五穀神與農業神。隨著氏族的不斷擴大，稻荷信仰也就逐漸散播開來。另一個比較大眾的說法則是，稻荷信仰源於奈良時代京都的稻荷山，由一個渡來系（海外）豪族－秦氏所祭拜的稻作農耕之神。由於宇迦與稻荷都是稻田與食物之神，因此後來就被合為一體了。

那麼為何稻荷神社總會出現狐狸呢？在日本古老傳說中，眾神都會挑選一個動物作為自己的化身或傳遞訊號的使者，而狐狸就是稻荷神的使者。在日本的山上，狐狸比山貓還要多，但是貓對農民似乎沒什麼作用。狐狸就不同了，牠們不吃稻米，還會幫忙抓老鼠，所以被農民視為是農業神派來守護稻作的使者。此外，狐狸身為稻荷神的使者，不僅聰明還有高於人類的靈性。相傳，中古世紀的伏見，是狐狸的主要棲居地。當時弘法大師在伏見尋找道場時，在荒山上的大霧中迷路。就在飢寒交迫之際，看到一隻發著光的狐狸，牠彷彿在引路一般，帶領弘法大師走出迷霧森林。為了感念狐狸的大恩大德，弘法大師就在伏見設立了稻荷大社。

此外，狐狸還被賦予預知的神性，具有占卜的功能。人們會根據狐狸在供品上的咬痕，預測占卜的漁獲量。以狐狸的叫聲，預測去哪個方向比較能抓得到魚，甚至作為海浪的警報聲。如果家裡有祀奉神明，狐狸卻跑進家中，人們會任憑牠來去自如，不會加以驅趕。因為狐狸能通靈，可以幫家人消災解厄、治療病痛。此外，狐狸的聰明帶點頑皮、奸詐。牠們會以惡作劇的方式，來懲罰壞人。甚至會幻化為人，或者附身在人身上，使用靈狐術，或者驅使狐狸使者來傳達靈界的訊息。當然這其中也不乏狐狸化為美女與美男子，與人類談戀愛的鄉野傳說。足以想見，日本對於狐狸附加了多少的奇幻想像。因此，有人把稻荷神當成狐仙，好像也不是太意外。

▲稻荷神的神使是狐狸，而狐狸最愛吃炸豆皮，豆皮烏龍麵也叫作狐狸烏龍麵。（圖／翻攝自regency-trvl.com）
▲稻荷神的神使是狐狸，而狐狸最愛吃炸豆皮，豆皮烏龍麵也叫作狐狸烏龍麵。（圖／翻攝自regency-trvl.com）
稻荷神信仰，隨著日本從農業時代演變為工商時代，其守護的範圍更加廣泛。例如江戶時代的紡織業、製酒業等等與農業相關的產業日益蓬勃。產生了許多棄農從商而致富的人口。因此稻荷神又搖身一變，成為能幫助商人生意興隆、產業豐盛的財神了。許多企業、工廠與商店都要定期去稻荷神社祈福、參拜。稻荷神嚴然成為能滿足庶民各種幸福的信仰，是個強調「神明、自然、人類共存共生」的民間宗教。而這樣的概念，也時常出現在輕小說與動漫當中。據統計，稻荷神可是日本次文化出現次數最多的神祇之一呢！可以想見為何祂會被暱稱為稻荷桑了。 

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