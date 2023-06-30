最受日本人喜愛的神祇　象徵五穀豐收、商業繁盛的「稻荷桑」

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宇迦之禦魂神（うかのみたま－Ukanomitama）中的宇迦（Uka）是代表食物的古老形式，在古語中代表穀物、食物之意，為穀物與食物之神， 亦有「居住在稻米中的神秘之神」之意。該神祇最早出現在《古事記》，記載著祂是須佐之男命和神田一姬所生。前者是日本開天闢地神所生的三貴子之一，也是負責管理海洋以及葦原中國的神；而後者則是農業與食物神，她有個同母異父的哥哥－大忍神，則是代表豐收的農作物之神。
到了《日本書紀》，被稱為倉稲魂命（うかのみたまのみこと）。書中記載祂是日本創造神，伊邪那岐命與伊耶那美命所生。創造神在創造大島後，力氣用盡，在過於飢餓的情況下所誕生的。因此在日本傳統觀念裡，五穀神是因飢餓時對食物的需要而出現的。雖然無論在《古事記》或是《日本書紀》沒有詳載祂的功績與性別，不過在《日本書紀》有提到，當時神武天皇在戰場上對宇迦之禦魂神祭祀時，將干米賜予神名「五香之目」，因此祂似乎自古就被視為一個女神來崇拜。
稻荷神的信仰，始於奈良時代。在《山城國風土記》的文章中，「Inari（稻荷）被寫為「伊奈利」，為「Inenari（長出稻子）」、「Ineninaru（結成稻米）」的縮寫。因為稻米被視為人類生存的根本，因此又被視為象徵天地靈德。有此一說，相傳在富士山上，有個強大的畑世族將稻荷神視為自己的守護神、五穀神與農業神。隨著氏族的不斷擴大，稻荷信仰也就逐漸散播開來。另一個比較大眾的說法則是，稻荷信仰源於奈良時代京都的稻荷山，由一個渡來系（海外）豪族－秦氏所祭拜的稻作農耕之神。由於宇迦與稻荷都是稻田與食物之神，因此後來就被合為一體了。
那麼為何稻荷神社總會出現狐狸呢？在日本古老傳說中，眾神都會挑選一個動物作為自己的化身或傳遞訊號的使者，而狐狸就是稻荷神的使者。在日本的山上，狐狸比山貓還要多，但是貓對農民似乎沒什麼作用。狐狸就不同了，牠們不吃稻米，還會幫忙抓老鼠，所以被農民視為是農業神派來守護稻作的使者。此外，狐狸身為稻荷神的使者，不僅聰明還有高於人類的靈性。相傳，中古世紀的伏見，是狐狸的主要棲居地。當時弘法大師在伏見尋找道場時，在荒山上的大霧中迷路。就在飢寒交迫之際，看到一隻發著光的狐狸，牠彷彿在引路一般，帶領弘法大師走出迷霧森林。為了感念狐狸的大恩大德，弘法大師就在伏見設立了稻荷大社。
此外，狐狸還被賦予預知的神性，具有占卜的功能。人們會根據狐狸在供品上的咬痕，預測占卜的漁獲量。以狐狸的叫聲，預測去哪個方向比較能抓得到魚，甚至作為海浪的警報聲。如果家裡有祀奉神明，狐狸卻跑進家中，人們會任憑牠來去自如，不會加以驅趕。因為狐狸能通靈，可以幫家人消災解厄、治療病痛。此外，狐狸的聰明帶點頑皮、奸詐。牠們會以惡作劇的方式，來懲罰壞人。甚至會幻化為人，或者附身在人身上，使用靈狐術，或者驅使狐狸使者來傳達靈界的訊息。當然這其中也不乏狐狸化為美女與美男子，與人類談戀愛的鄉野傳說。足以想見，日本對於狐狸附加了多少的奇幻想像。因此，有人把稻荷神當成狐仙，好像也不是太意外。
稻荷神信仰，隨著日本從農業時代演變為工商時代，其守護的範圍更加廣泛。例如江戶時代的紡織業、製酒業等等與農業相關的產業日益蓬勃。產生了許多棄農從商而致富的人口。因此稻荷神又搖身一變，成為能幫助商人生意興隆、產業豐盛的財神了。許多企業、工廠與商店都要定期去稻荷神社祈福、參拜。稻荷神嚴然成為能滿足庶民各種幸福的信仰，是個強調「神明、自然、人類共存共生」的民間宗教。而這樣的概念，也時常出現在輕小說與動漫當中。據統計，稻荷神可是日本次文化出現次數最多的神祇之一呢！可以想見為何祂會被暱稱為稻荷桑了。